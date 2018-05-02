تركي آل الشيخ: أعشق النادي الأهلي المصري وحزين لنتائجه

ردًّا على ما أُثير في بعض وسائل إعلام القاهرة حول تدخله في شؤونه

رد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على كل ما أثير مؤخرًا، بعد الكلمات الأخيرة التي نشرها عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد رغبته في دعم القلعة الحمراء وفقًا لليوم السابع.

ووفقًا للصحيفة المصرية فقد كتب آل الشيخ عبر فيس بوك يقول: "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًّا قبل أن أكون رئيسًا شرفيًّا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل، بل حاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

وأضاف: "مشاعري ومحبتي تحركني دائمًا وسريعًا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.. فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأى أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعًا في وضع حلول فقط لا غير؛ فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة عليّ وعلى كل محب".

واختتم بقوله: "أخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل، وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي المهمة عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقى والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".