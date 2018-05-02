النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركي آل الشيخ: أعشق النادي الأهلي المصري وحزين لنتائجه

ردًّا على ما أُثير في بعض وسائل إعلام القاهرة حول تدخله في شؤونه

رد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على كل ما أثير مؤخرًا، بعد الكلمات الأخيرة التي نشرها عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد رغبته في دعم القلعة الحمراء وفقًا لليوم السابع.

ووفقًا للصحيفة المصرية فقد كتب آل الشيخ عبر فيس بوك يقول: "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًّا قبل أن أكون رئيسًا شرفيًّا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل، بل حاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

وأضاف: "مشاعري ومحبتي تحركني دائمًا وسريعًا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.. فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأى أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعًا في وضع حلول فقط لا غير؛ فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة عليّ وعلى كل محب".

واختتم بقوله: "أخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل، وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي المهمة عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقى والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تركي آل الشيخ: أعشق النادي الأهلي المصري وحزين لنتائجه
سبق

رد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على كل ما أثير مؤخرًا، بعد الكلمات الأخيرة التي نشرها عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد رغبته في دعم القلعة الحمراء وفقًا لليوم السابع.

ووفقًا للصحيفة المصرية فقد كتب آل الشيخ عبر فيس بوك يقول: "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًّا قبل أن أكون رئيسًا شرفيًّا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل، بل حاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

وأضاف: "مشاعري ومحبتي تحركني دائمًا وسريعًا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.. فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأى أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعًا في وضع حلول فقط لا غير؛ فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة عليّ وعلى كل محب".

واختتم بقوله: "أخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل، وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي المهمة عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقى والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:18 PM
اخر تعديل
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:42 PM

تركي آل الشيخ: أعشق النادي الأهلي المصري وحزين لنتائجه

ردًّا على ما أُثير في بعض وسائل إعلام القاهرة حول تدخله في شؤونه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,457

رد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على كل ما أثير مؤخرًا، بعد الكلمات الأخيرة التي نشرها عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد رغبته في دعم القلعة الحمراء وفقًا لليوم السابع.

ووفقًا للصحيفة المصرية فقد كتب آل الشيخ عبر فيس بوك يقول: "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًّا قبل أن أكون رئيسًا شرفيًّا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل، بل حاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

وأضاف: "مشاعري ومحبتي تحركني دائمًا وسريعًا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.. فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأى أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعًا في وضع حلول فقط لا غير؛ فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة عليّ وعلى كل محب".

واختتم بقوله: "أخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل، وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي المهمة عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقى والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,470
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,206
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,216
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,341

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة