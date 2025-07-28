قبول أكثر من 15 ألفًا بوظائف مشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر

بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية.. ونسبة السعوديين أكثر من 74%

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بقبول أكثر من 15 ألفًا لإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة عبر وظائف موسمية، طرحتها إحدى الشركات الوطنية لتشغيل إدارة الحشود بالقطار.

فيما بلغت نسبة السعوديين أكثر من 74 في المئة، وذلك بعد أن تم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين بعد إشعارهم عن طريق الرسائل النصية وعن طريق الموقع الإلكتروني بموعد ومكان انعقاد المقابلات. كما تم إبلاغهم بآلية المقابلات الشخصية.

وأوضحت الشركة المشغِّلة لإدارة الحشود بقطار المشاعر أن الإقبال على الوظائف الموسمية لقطار المشاعر كبير، ويتركز على السواعد الوطنية بالدرجة الأولى، وبلغ عدد المقبولين الذين يملكون خبرة سابقة في إدارة الحشود 4582 موظفًا بعد أن تم إجراء المقابلات للمرشحين، وذلك بإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في إحدى قاعات جامعة أم القرى، وتم إعداد خطة لإدارة الحشود في استقطاب المرشحين وفق إجراءات سلسة، تسهل مسار التوظيف.

وكان مسار التوظيف قد انطلق عبر إجراءات محددة، تبدأ بتقديم مادة علمية تعريفية بالمشروع، يشرح خلالها مراحل المشروع ومعلومات عن قطار المشاعر، وشرح عن محطات القطار. وعند انتهاء المادة التعريفية ينتقل المرشح للمرحلة التالية عبر المسار الرئيسي للمبنى. وقد تم تجهيز قاعات المقابلات لاستيعاب 24 مرشحًا في اللحظة، كما تطوير عملية المقابلات الشخصية لتصبح عملية إلكترونية بالكامل، يقوم خلالها مسؤول المقابلات بالبحث عن الموظف بالاسم أو برقم الجوال أو من خلال رقم الهوية الوطنية بطريقة سهلة وسريعة، كما تم تزويد المسؤول بأجهزة قراءة الباركود لتسريع عملية إدخال أرقام الهويات. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الهدر الكبير في الوقت باستخدام الطرق التقليدية في المقابلات الشخصية بالأوراق والكتابة اليدوية.. فعند البحث عن المرشح تظهر بياناته الأساسية، ووقت وتاريخ المقابلة، بعدها يقوم المسؤول بالضغط على إيقونة لبدء المقابلة.

كما أُجريت المقابلات الشخصية حسب معايير محددة وعامة على جميع المرشحين لضمان العدل والإنصاف بينهم. بعد ذلك يضيف المسؤول توصياته عن المرشح وترشيحه على إحدى الوظائف المتاحة من القائمة المنسدلة، ثم الضغط على انتهاء المقابلة. وبعد القبول المبدئي للمرشحين يجري تدريبهم بكفاءة عالية على كيفية التعامل مع الحشود في قطار المشاعر، على أن يتم تجهيزهم واستلام مهام عملهم قبل بدء شهر ذي الحجة.