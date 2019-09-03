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"مدني العاصمة المقدسة" يباشر حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن ويخلي 4 عوائل دون إصابات

جارٍ التحقيق في سبب نشوبه

يباشر الآن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: فقد ورد بلاغ بوقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين.

وجرى إخماد الحالة وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة، فيما لم يتضح وجود أي إصابات حتى وقت نشر الخبر.

وما زالت الفرق بالموقع، وجار التحقيق في سبب الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة من مساء اليوم ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة في حين تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازياً دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأشار الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني العاصمة المقدسة" يباشر حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن ويخلي 4 عوائل دون إصابات
سبق

يباشر الآن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: فقد ورد بلاغ بوقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين.

وجرى إخماد الحالة وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة، فيما لم يتضح وجود أي إصابات حتى وقت نشر الخبر.

وما زالت الفرق بالموقع، وجار التحقيق في سبب الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة من مساء اليوم ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة في حين تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازياً دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأشار الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
07:57 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
09:00 PM

"مدني العاصمة المقدسة" يباشر حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن ويخلي 4 عوائل دون إصابات

جارٍ التحقيق في سبب نشوبه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,577

يباشر الآن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: فقد ورد بلاغ بوقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين.

وجرى إخماد الحالة وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة، فيما لم يتضح وجود أي إصابات حتى وقت نشر الخبر.

وما زالت الفرق بالموقع، وجار التحقيق في سبب الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة من مساء اليوم ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة في حين تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازياً دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأشار الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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