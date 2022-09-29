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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

أكدت في بيان لها دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:54 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

أكدت في بيان لها دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.

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