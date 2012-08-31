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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة الرئيس الهندي السابق بعد إصابته بـ"كورونا"

أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج

توفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنت الهند، اليوم الاثنين.


وقال أبهيجيت موكرجي ابن الرئيس السابق عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة، التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر، والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ونعى الرئيس الهندي الحالي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي، وإن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي، والناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة".

وأعرب عن تعازيه لعائلة المتوفى وأصدقائه وكل المواطنين.

الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وفاة الرئيس الهندي السابق بعد إصابته بـ"كورونا"
سبق

توفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنت الهند، اليوم الاثنين.


وقال أبهيجيت موكرجي ابن الرئيس السابق عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة، التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر، والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ونعى الرئيس الهندي الحالي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي، وإن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي، والناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة".

وأعرب عن تعازيه لعائلة المتوفى وأصدقائه وكل المواطنين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:31 PM

وفاة الرئيس الهندي السابق بعد إصابته بـ"كورونا"

أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنت الهند، اليوم الاثنين.


وقال أبهيجيت موكرجي ابن الرئيس السابق عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة، التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر، والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ونعى الرئيس الهندي الحالي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي، وإن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي، والناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة".

وأعرب عن تعازيه لعائلة المتوفى وأصدقائه وكل المواطنين.

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