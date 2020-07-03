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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مقارنة بـ 3 حالات في اليوم السابق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن ثلاثاً من الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين، ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضاً أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيس الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن ثلاثاً من الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين، ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضاً أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيس الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:18 PM

الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مقارنة بـ 3 حالات في اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن ثلاثاً من الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين، ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضاً أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيس الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

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