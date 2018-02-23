"صحة مكة" تعزز العمل التطوعي باتفاقيتي تعاون

مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية، اليوم، اتفاقيتي تعاون مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"، حيث حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل حمزة مطير، وممثلو جانبي الشراكة، وعدد من مسؤولي الصحة.



وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، أن الشراكة جاءت لتعزيز العمل التطوعي الصحي، وتطوير منظومة التطوع للممارسين الصحيين، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية الصحية، إضافة إلى إقامة الحملات التوعية لأهالي وزوار المجتمع المكي.



وأبان أن وزارة الصحة وضعت قواعد وأنظمة للعمل التطوعي والعاملين به، حيث قدمت الكثير من الفرق التطوعية أعمالها وأهدافها والخطط والبرامج التي يسيرون عليها لبرنامج الشراكة المجتمعية؛ لعقد شراكة تعاونية مع صحة مكة المكرمة، ووقع الاختيار على فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي" كأول فريقين تطوعيين على مستوى منطقة مكة المكرمة تبرمان اتفاقية شراكة تعاون مع جهة حكومية للعمل تحت مظلتها.