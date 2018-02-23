النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" تعزز العمل التطوعي باتفاقيتي تعاون

مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية، اليوم، اتفاقيتي تعاون مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"، حيث حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل حمزة مطير، وممثلو جانبي الشراكة، وعدد من مسؤولي الصحة.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، أن الشراكة جاءت لتعزيز العمل التطوعي الصحي، وتطوير منظومة التطوع للممارسين الصحيين، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية الصحية، إضافة إلى إقامة الحملات التوعية لأهالي وزوار المجتمع المكي.

وأبان أن وزارة الصحة وضعت قواعد وأنظمة للعمل التطوعي والعاملين به، حيث قدمت الكثير من الفرق التطوعية أعمالها وأهدافها والخطط والبرامج التي يسيرون عليها لبرنامج الشراكة المجتمعية؛ لعقد شراكة تعاونية مع صحة مكة المكرمة، ووقع الاختيار على فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي" كأول فريقين تطوعيين على مستوى منطقة مكة المكرمة تبرمان اتفاقية شراكة تعاون مع جهة حكومية للعمل تحت مظلتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة مكة" تعزز العمل التطوعي باتفاقيتي تعاون
سبق

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية، اليوم، اتفاقيتي تعاون مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"، حيث حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل حمزة مطير، وممثلو جانبي الشراكة، وعدد من مسؤولي الصحة.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، أن الشراكة جاءت لتعزيز العمل التطوعي الصحي، وتطوير منظومة التطوع للممارسين الصحيين، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية الصحية، إضافة إلى إقامة الحملات التوعية لأهالي وزوار المجتمع المكي.

وأبان أن وزارة الصحة وضعت قواعد وأنظمة للعمل التطوعي والعاملين به، حيث قدمت الكثير من الفرق التطوعية أعمالها وأهدافها والخطط والبرامج التي يسيرون عليها لبرنامج الشراكة المجتمعية؛ لعقد شراكة تعاونية مع صحة مكة المكرمة، ووقع الاختيار على فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي" كأول فريقين تطوعيين على مستوى منطقة مكة المكرمة تبرمان اتفاقية شراكة تعاون مع جهة حكومية للعمل تحت مظلتها.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
12:07 AM

"صحة مكة" تعزز العمل التطوعي باتفاقيتي تعاون

مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
58

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشراكة المجتمعية، اليوم، اتفاقيتي تعاون مع فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي"، حيث حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل حمزة مطير، وممثلو جانبي الشراكة، وعدد من مسؤولي الصحة.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، أن الشراكة جاءت لتعزيز العمل التطوعي الصحي، وتطوير منظومة التطوع للممارسين الصحيين، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية الصحية، إضافة إلى إقامة الحملات التوعية لأهالي وزوار المجتمع المكي.

وأبان أن وزارة الصحة وضعت قواعد وأنظمة للعمل التطوعي والعاملين به، حيث قدمت الكثير من الفرق التطوعية أعمالها وأهدافها والخطط والبرامج التي يسيرون عليها لبرنامج الشراكة المجتمعية؛ لعقد شراكة تعاونية مع صحة مكة المكرمة، ووقع الاختيار على فريقي "أنا صحي" و"لايت التطوعي" كأول فريقين تطوعيين على مستوى منطقة مكة المكرمة تبرمان اتفاقية شراكة تعاون مع جهة حكومية للعمل تحت مظلتها.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة