"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين
الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.
كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-22
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.
كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:25 PM
"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين
الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.
كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.