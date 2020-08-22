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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين

الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.

كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين
سبق

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.

كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:25 PM

"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين

الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.

كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

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