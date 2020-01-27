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مدير "تعليم عسير" يلتقي مجلس أولياء أمور طلاب المدارس

أكد على إشراك المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اجتماع مجلس أولياء أمور الطلاب الذي نظمته وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع " ارتقاء "، بحضور مديري الوحدة للبنات الدكتورة حنان بامشيع، والبنين زكي العريفي.

وأكد " الجوني " في بداية الاجتماع على تطلعه لتحقيق أبعاد متعددة عبر المجلس تقف على الاحتياجات من خلال شراكة أولياء أمور الطلاب بنين وبنات والوقوف على أبرز فرص التحسين والارتقاء بالعمل وصولاً إلى الرؤية المنشودة، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس وأعضاء وحدة ارتقاء في ظل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤملاً أن تتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس.

فيما استعرض أمين مجلس أولياء الأمور عبدالله السكيني الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس للمدارس، فيما قدم عرضاً مرئياً عن فكرة المجلس وأهدافه التي ينطلق منها.

وخلُص اللقاء إلى إعادة هيكلة المجلس الجديد نظراً لانتهاء فترة المجلس السابقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأعضاء لإطلاعهم على مجريات العمل التعليمي في المدارس ليتم بذلك رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومعرفة مسار العمل في المدارس، وتم الاتفاق على أهمية إشراك أعضاء المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

يشار إلى أن المجلس يعمل بالشراكة مع عدة جهات من التعليم تشمل: وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء" وإدارة المراجعة الداخلية، ومركز التميز، وإدارة الإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة.

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مدير "تعليم عسير" يلتقي مجلس أولياء أمور طلاب المدارس
سبق

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اجتماع مجلس أولياء أمور الطلاب الذي نظمته وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع " ارتقاء "، بحضور مديري الوحدة للبنات الدكتورة حنان بامشيع، والبنين زكي العريفي.

وأكد " الجوني " في بداية الاجتماع على تطلعه لتحقيق أبعاد متعددة عبر المجلس تقف على الاحتياجات من خلال شراكة أولياء أمور الطلاب بنين وبنات والوقوف على أبرز فرص التحسين والارتقاء بالعمل وصولاً إلى الرؤية المنشودة، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس وأعضاء وحدة ارتقاء في ظل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤملاً أن تتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس.

فيما استعرض أمين مجلس أولياء الأمور عبدالله السكيني الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس للمدارس، فيما قدم عرضاً مرئياً عن فكرة المجلس وأهدافه التي ينطلق منها.

وخلُص اللقاء إلى إعادة هيكلة المجلس الجديد نظراً لانتهاء فترة المجلس السابقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأعضاء لإطلاعهم على مجريات العمل التعليمي في المدارس ليتم بذلك رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومعرفة مسار العمل في المدارس، وتم الاتفاق على أهمية إشراك أعضاء المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

يشار إلى أن المجلس يعمل بالشراكة مع عدة جهات من التعليم تشمل: وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء" وإدارة المراجعة الداخلية، ومركز التميز، وإدارة الإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
11:05 PM

مدير "تعليم عسير" يلتقي مجلس أولياء أمور طلاب المدارس

أكد على إشراك المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اجتماع مجلس أولياء أمور الطلاب الذي نظمته وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع " ارتقاء "، بحضور مديري الوحدة للبنات الدكتورة حنان بامشيع، والبنين زكي العريفي.

وأكد " الجوني " في بداية الاجتماع على تطلعه لتحقيق أبعاد متعددة عبر المجلس تقف على الاحتياجات من خلال شراكة أولياء أمور الطلاب بنين وبنات والوقوف على أبرز فرص التحسين والارتقاء بالعمل وصولاً إلى الرؤية المنشودة، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس وأعضاء وحدة ارتقاء في ظل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤملاً أن تتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس.

فيما استعرض أمين مجلس أولياء الأمور عبدالله السكيني الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس للمدارس، فيما قدم عرضاً مرئياً عن فكرة المجلس وأهدافه التي ينطلق منها.

وخلُص اللقاء إلى إعادة هيكلة المجلس الجديد نظراً لانتهاء فترة المجلس السابقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأعضاء لإطلاعهم على مجريات العمل التعليمي في المدارس ليتم بذلك رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومعرفة مسار العمل في المدارس، وتم الاتفاق على أهمية إشراك أعضاء المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

يشار إلى أن المجلس يعمل بالشراكة مع عدة جهات من التعليم تشمل: وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء" وإدارة المراجعة الداخلية، ومركز التميز، وإدارة الإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة.

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