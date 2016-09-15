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"السلمي": "الملك سلمان" تصدّى بحزم لتصريحات نتنياهو العدوانية حول فلسطين

قال: الموقف الفوري والقوي والحاسم يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته

ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الموقف القوي والحاسم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصديه للتصريحات العُدوانية لرئيس وزراء قوة الاحتلال، بشأن عزمه ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه في الانتخابات القادمة، ورفض خادم الحرمين الشريفين، هذه التصريحات العدوانية والإجراءات أحادية الجانب رفضاً قاطعاً، ودعا إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، يوم غد الأحد.

وأكّد رئيس البرلمان العربي أن الموقف الفوري والقوي والحاسم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين ودعوته إلى عقد هذا الاجتماع المهم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه إلى التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع؛ لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف سياستها التوسعية -المرفوضة والمُدانة- في الأراضي العربية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب عن تقديره للمواقف الشجاعة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين نصرة للقضية الفلسطينية، والجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المستويات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمّناً الدور القيادي والمحوري والمسؤولية التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين والقدس، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحّد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.

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"السلمي": "الملك سلمان" تصدّى بحزم لتصريحات نتنياهو العدوانية حول فلسطين
سبق

ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الموقف القوي والحاسم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصديه للتصريحات العُدوانية لرئيس وزراء قوة الاحتلال، بشأن عزمه ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه في الانتخابات القادمة، ورفض خادم الحرمين الشريفين، هذه التصريحات العدوانية والإجراءات أحادية الجانب رفضاً قاطعاً، ودعا إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، يوم غد الأحد.

وأكّد رئيس البرلمان العربي أن الموقف الفوري والقوي والحاسم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين ودعوته إلى عقد هذا الاجتماع المهم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه إلى التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع؛ لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف سياستها التوسعية -المرفوضة والمُدانة- في الأراضي العربية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب عن تقديره للمواقف الشجاعة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين نصرة للقضية الفلسطينية، والجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المستويات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمّناً الدور القيادي والمحوري والمسؤولية التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين والقدس، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحّد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:39 AM

"السلمي": "الملك سلمان" تصدّى بحزم لتصريحات نتنياهو العدوانية حول فلسطين

قال: الموقف الفوري والقوي والحاسم يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الموقف القوي والحاسم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصديه للتصريحات العُدوانية لرئيس وزراء قوة الاحتلال، بشأن عزمه ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه في الانتخابات القادمة، ورفض خادم الحرمين الشريفين، هذه التصريحات العدوانية والإجراءات أحادية الجانب رفضاً قاطعاً، ودعا إلى عقد اجتماعٍ طارئٍ على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، يوم غد الأحد.

وأكّد رئيس البرلمان العربي أن الموقف الفوري والقوي والحاسم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين ودعوته إلى عقد هذا الاجتماع المهم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه إلى التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع؛ لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف سياستها التوسعية -المرفوضة والمُدانة- في الأراضي العربية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب عن تقديره للمواقف الشجاعة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين نصرة للقضية الفلسطينية، والجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المستويات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمّناً الدور القيادي والمحوري والمسؤولية التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين والقدس، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحّد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.

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