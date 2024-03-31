النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من العاصمة ومحافظاتها.. حملات مفاجئة تضبط 218 مخالفة عمل

فيما أنذرت مكاتب الوزارة المشاركة 188منشأة عبر 2993 زيارة تفتيشية

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 218 مخالفة وإنذار 188 منشأة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "2993" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من العاصمة ومحافظاتها.. حملات مفاجئة تضبط 218 مخالفة عمل
سبق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 218 مخالفة وإنذار 188 منشأة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "2993" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:26 PM

شاهد من العاصمة ومحافظاتها.. حملات مفاجئة تضبط 218 مخالفة عمل

فيما أنذرت مكاتب الوزارة المشاركة 188منشأة عبر 2993 زيارة تفتيشية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
2,816

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 218 مخالفة وإنذار 188 منشأة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "2993" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة