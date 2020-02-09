أمطار وثلوج .. "الحصيني": اندفاع قطبي جديد وعدم استقرار أجواء المملكة مستمر

هطولات مطرية على الشمال متوقعة اليوم وغداً .. رياح عموماً وحرارة تنخفض

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية على الشمال وثلوجاً خفيفة على القريات وعرعر وطريف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اندفاع جديد لرياح قطبية؛ ما يعني أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوية على عموم المملكة؛ رياح نشطة وانخفاض في الحرارة".

وأضاف: "يومي الأحد والإثنين متوقع أمطار على الشمالية، ومتوقع #ثلوج خفيفة بين القريات وطريف وعرعر على الحد السعودي- العراقي- الأردني، واحتمال تمتد إلى مرتفعات تبوك، إن شاء الله".