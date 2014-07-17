النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة

"بن سمار": نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك

‏كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".

وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار‏: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة
سبق

‏كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".

وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار‏: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:37 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:59 AM

"الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة

"بن سمار": نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
807

‏كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".

وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار‏: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,952
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,043
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,897

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة