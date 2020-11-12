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البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن

يعمل على إعادة تأهيل طرق المحافظة وتمكين المزارعين دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية

يبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستمرار جهوده لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في اليمن الشقيق، على مختلف الأصعدة لإعمار ما خلفته الميليشيات الحوثية من دمار.

وتفصيلاً، يقوم البرنامج حاليًا بتنفيذ أعمال نجارة وحدادة الدور الأرضي للمبنى التعليمي في جامعة سبأ ضمن مشروع ‫البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قاعات إضافية للجامعة بمحافظة ‫مأرب وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 20%.

ويعمل البرنامج أيضًا على سفلتة طريق كالتكس - الحسوة وطريق شاهيناز في ‫عدن لإعادة تأهيل طرق المحافظة، دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في الطرق الحيوية في ‫اليمن، ويعمل على تمكين المزارعين عبر تبادل الخبرات ورعاية الجمعيات الزراعية المحلية لتفعيل دورها في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المزارع بهدف تحسين مستويات الإنتاج المحلي ورفع مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق ‫الأمن الغذائي.

كما يعمل أيضًا على توفير المعدات الزراعية الضرورية للمزارعين في اليمن التي تتيح فرص استصلاح أراضيهم وإعادة زراعتها وتدريب المزارعين على الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في البيوت المحمية المزودة بالتربة العضوية وشبكات الري.

وفي سياق متصل، التقى محافظ محافظة ‫عدن أحمد لملس مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي للاطلاع على مشروعات البرنامج القائمة حاليًا في عدن قبل إطلاقها ومناقشة الاحتياجات والمعوقات والحلول الممكنة.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن
سبق

يبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستمرار جهوده لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في اليمن الشقيق، على مختلف الأصعدة لإعمار ما خلفته الميليشيات الحوثية من دمار.

وتفصيلاً، يقوم البرنامج حاليًا بتنفيذ أعمال نجارة وحدادة الدور الأرضي للمبنى التعليمي في جامعة سبأ ضمن مشروع ‫البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قاعات إضافية للجامعة بمحافظة ‫مأرب وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 20%.

ويعمل البرنامج أيضًا على سفلتة طريق كالتكس - الحسوة وطريق شاهيناز في ‫عدن لإعادة تأهيل طرق المحافظة، دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في الطرق الحيوية في ‫اليمن، ويعمل على تمكين المزارعين عبر تبادل الخبرات ورعاية الجمعيات الزراعية المحلية لتفعيل دورها في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المزارع بهدف تحسين مستويات الإنتاج المحلي ورفع مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق ‫الأمن الغذائي.

كما يعمل أيضًا على توفير المعدات الزراعية الضرورية للمزارعين في اليمن التي تتيح فرص استصلاح أراضيهم وإعادة زراعتها وتدريب المزارعين على الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في البيوت المحمية المزودة بالتربة العضوية وشبكات الري.

وفي سياق متصل، التقى محافظ محافظة ‫عدن أحمد لملس مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي للاطلاع على مشروعات البرنامج القائمة حاليًا في عدن قبل إطلاقها ومناقشة الاحتياجات والمعوقات والحلول الممكنة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:44 PM

البرنامج السعودي ينفذ عددًا من المشروعات لتنمية وإعمار ما خلفه الحوثي من دمار باليمن

يعمل على إعادة تأهيل طرق المحافظة وتمكين المزارعين دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية

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حسن العيسي - الرياض
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يبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستمرار جهوده لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في اليمن الشقيق، على مختلف الأصعدة لإعمار ما خلفته الميليشيات الحوثية من دمار.

وتفصيلاً، يقوم البرنامج حاليًا بتنفيذ أعمال نجارة وحدادة الدور الأرضي للمبنى التعليمي في جامعة سبأ ضمن مشروع ‫البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قاعات إضافية للجامعة بمحافظة ‫مأرب وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 20%.

ويعمل البرنامج أيضًا على سفلتة طريق كالتكس - الحسوة وطريق شاهيناز في ‫عدن لإعادة تأهيل طرق المحافظة، دعمًا للحركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في الطرق الحيوية في ‫اليمن، ويعمل على تمكين المزارعين عبر تبادل الخبرات ورعاية الجمعيات الزراعية المحلية لتفعيل دورها في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المزارع بهدف تحسين مستويات الإنتاج المحلي ورفع مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق ‫الأمن الغذائي.

كما يعمل أيضًا على توفير المعدات الزراعية الضرورية للمزارعين في اليمن التي تتيح فرص استصلاح أراضيهم وإعادة زراعتها وتدريب المزارعين على الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في البيوت المحمية المزودة بالتربة العضوية وشبكات الري.

وفي سياق متصل، التقى محافظ محافظة ‫عدن أحمد لملس مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي للاطلاع على مشروعات البرنامج القائمة حاليًا في عدن قبل إطلاقها ومناقشة الاحتياجات والمعوقات والحلول الممكنة.

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