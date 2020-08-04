النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

جازان.. عدسة "سبق" ترصد شوارع أغلقتها الأمطار وهكذا كانت خطة المرور

استمرّ هطولها منذ أمس الأربعاء

شهدت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وذلك منذ أمس الأربعاء، واستمرت إلى ظهر اليوم، وأسهمت في صفاء الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخّي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لعدم عرقلة سير المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.

وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. عدسة "سبق" ترصد شوارع أغلقتها الأمطار وهكذا كانت خطة المرور
سبق

شهدت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وذلك منذ أمس الأربعاء، واستمرت إلى ظهر اليوم، وأسهمت في صفاء الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخّي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لعدم عرقلة سير المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.

وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:34 PM

جازان.. عدسة "سبق" ترصد شوارع أغلقتها الأمطار وهكذا كانت خطة المرور

استمرّ هطولها منذ أمس الأربعاء

A A A
فهد كاملي - جازان
0
856

شهدت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وذلك منذ أمس الأربعاء، واستمرت إلى ظهر اليوم، وأسهمت في صفاء الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخّي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لعدم عرقلة سير المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.

وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,135
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة