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مع استمرار الأزمة.. سكان جدة يستعيدون تصريحات مشروع السيول قبل 5 سنوات

قال مديره وقتها إنه سيتم إنهاء المشكلة.. والحديد يكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل

استعاد سكان مدينة جدة تصريحات المدير العام لمشروع تصريف مياه السيول في مارس 2013 م، حين أعلن أنه سيتم إنهاء مشكلة السيول، وأن الحديد المستخدم في هذا المشروع الجبار يكفي لبناء 6 أبراج مثل إيفل!

جاء ذلك عقب انتقادات وجَّهها أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء لوزارة البلدية والقروية، مؤكدين أن أفخم ما فيها مبانيها.

وأشار سكان جدة إلى أن مدينتهم ما زالت تغرق في شبر ماء، وتغلق المدارس، ويعيش الناس في قلق لمجرد رؤيتهم الغيوم أو القليل من الأمطار.

وتساءلوا: أين اختفى المشروع الجبار الذي ذكره المدير العام لمشروع تصريف مياه سيول جدة قبل خمس سنوات، وقال وقتها إن الحديد المستخدم للمشروع 48 ألف طن، ويكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل، و230 ألف متر مكعب من "الكونكريت"، ويتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة الذي يعد البرج الأعلى في العالم؟

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع استمرار الأزمة.. سكان جدة يستعيدون تصريحات مشروع السيول قبل 5 سنوات
سبق

استعاد سكان مدينة جدة تصريحات المدير العام لمشروع تصريف مياه السيول في مارس 2013 م، حين أعلن أنه سيتم إنهاء مشكلة السيول، وأن الحديد المستخدم في هذا المشروع الجبار يكفي لبناء 6 أبراج مثل إيفل!

جاء ذلك عقب انتقادات وجَّهها أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء لوزارة البلدية والقروية، مؤكدين أن أفخم ما فيها مبانيها.

وأشار سكان جدة إلى أن مدينتهم ما زالت تغرق في شبر ماء، وتغلق المدارس، ويعيش الناس في قلق لمجرد رؤيتهم الغيوم أو القليل من الأمطار.

وتساءلوا: أين اختفى المشروع الجبار الذي ذكره المدير العام لمشروع تصريف مياه سيول جدة قبل خمس سنوات، وقال وقتها إن الحديد المستخدم للمشروع 48 ألف طن، ويكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل، و230 ألف متر مكعب من "الكونكريت"، ويتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة الذي يعد البرج الأعلى في العالم؟

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:42 AM

مع استمرار الأزمة.. سكان جدة يستعيدون تصريحات مشروع السيول قبل 5 سنوات

قال مديره وقتها إنه سيتم إنهاء المشكلة.. والحديد يكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل

A A A
خالد علي - الرياض
21
21,149

استعاد سكان مدينة جدة تصريحات المدير العام لمشروع تصريف مياه السيول في مارس 2013 م، حين أعلن أنه سيتم إنهاء مشكلة السيول، وأن الحديد المستخدم في هذا المشروع الجبار يكفي لبناء 6 أبراج مثل إيفل!

جاء ذلك عقب انتقادات وجَّهها أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء لوزارة البلدية والقروية، مؤكدين أن أفخم ما فيها مبانيها.

وأشار سكان جدة إلى أن مدينتهم ما زالت تغرق في شبر ماء، وتغلق المدارس، ويعيش الناس في قلق لمجرد رؤيتهم الغيوم أو القليل من الأمطار.

وتساءلوا: أين اختفى المشروع الجبار الذي ذكره المدير العام لمشروع تصريف مياه سيول جدة قبل خمس سنوات، وقال وقتها إن الحديد المستخدم للمشروع 48 ألف طن، ويكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل، و230 ألف متر مكعب من "الكونكريت"، ويتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة الذي يعد البرج الأعلى في العالم؟

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