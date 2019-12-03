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بالأسماء.. مدير جامعة شقراء يصدر عددًا من قرارات التعيين والترقية

تعيينات برتبة "أستاذ مساعد" وترقيات برتبة "أستاذ وأستاذ مشارك"

صدر قرار مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، بالموافقة على جملة من القرارات التي أصدرها المجلس العلمي في جلسته الثالثة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الشهراني.

وتَضَمّنت القراراتُ الموافقةَ على تعيين عدد من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" وهم: عبدالعزيز بن عبدالله الزاحم تخصص الدعوة، وأريج بنت عبدالرحمن الغيث تخصص علوم الحاسب الآلي، وسحر بنت محمد المطوع تخصص الكيمياء الحيوية، ونجلاء بنت هندي العتيبي تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، وفارس بن عبدالحربي تخصص علوم الحاسب، وعبدالإله بن مصحي السليس تخصص التمريض، وصالح بن هليل الحربي تخصص تقنية المعلومات، وخالد بن مسفر الخثعمي تخصص العلاج الطبيعي، ومحمد بن فهد الرعوجي تخصص علم الأعصاب السريري، وسلطان بن فهد النومسي تخصص الأحياء الدقيقة.

ووافق "الأسمري" على قرار المجلس العلمي بترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة "أستاذ مشارك" وهم: الدكتور عبدالعال مصطفى أبو الفضل، والدكتور مشعل بن عبدالله العصيمي، والدكتور ظافر بن سعد الشهري، والدكتور سامر بن عبدالكريم الحربي، والدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن.

فيما وافق على ترقية الدكتور عبدالإله بن مزروع المزروع على درجة "أستاذ".

جامعة شقراء ترقيات

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بالأسماء.. مدير جامعة شقراء يصدر عددًا من قرارات التعيين والترقية
سبق

صدر قرار مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، بالموافقة على جملة من القرارات التي أصدرها المجلس العلمي في جلسته الثالثة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الشهراني.

وتَضَمّنت القراراتُ الموافقةَ على تعيين عدد من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" وهم: عبدالعزيز بن عبدالله الزاحم تخصص الدعوة، وأريج بنت عبدالرحمن الغيث تخصص علوم الحاسب الآلي، وسحر بنت محمد المطوع تخصص الكيمياء الحيوية، ونجلاء بنت هندي العتيبي تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، وفارس بن عبدالحربي تخصص علوم الحاسب، وعبدالإله بن مصحي السليس تخصص التمريض، وصالح بن هليل الحربي تخصص تقنية المعلومات، وخالد بن مسفر الخثعمي تخصص العلاج الطبيعي، ومحمد بن فهد الرعوجي تخصص علم الأعصاب السريري، وسلطان بن فهد النومسي تخصص الأحياء الدقيقة.

ووافق "الأسمري" على قرار المجلس العلمي بترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة "أستاذ مشارك" وهم: الدكتور عبدالعال مصطفى أبو الفضل، والدكتور مشعل بن عبدالله العصيمي، والدكتور ظافر بن سعد الشهري، والدكتور سامر بن عبدالكريم الحربي، والدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن.

فيما وافق على ترقية الدكتور عبدالإله بن مزروع المزروع على درجة "أستاذ".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:07 AM

بالأسماء.. مدير جامعة شقراء يصدر عددًا من قرارات التعيين والترقية

تعيينات برتبة "أستاذ مساعد" وترقيات برتبة "أستاذ وأستاذ مشارك"

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فلاح الجوفان - شقراء
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صدر قرار مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، بالموافقة على جملة من القرارات التي أصدرها المجلس العلمي في جلسته الثالثة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الشهراني.

وتَضَمّنت القراراتُ الموافقةَ على تعيين عدد من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" وهم: عبدالعزيز بن عبدالله الزاحم تخصص الدعوة، وأريج بنت عبدالرحمن الغيث تخصص علوم الحاسب الآلي، وسحر بنت محمد المطوع تخصص الكيمياء الحيوية، ونجلاء بنت هندي العتيبي تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، وفارس بن عبدالحربي تخصص علوم الحاسب، وعبدالإله بن مصحي السليس تخصص التمريض، وصالح بن هليل الحربي تخصص تقنية المعلومات، وخالد بن مسفر الخثعمي تخصص العلاج الطبيعي، ومحمد بن فهد الرعوجي تخصص علم الأعصاب السريري، وسلطان بن فهد النومسي تخصص الأحياء الدقيقة.

ووافق "الأسمري" على قرار المجلس العلمي بترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة "أستاذ مشارك" وهم: الدكتور عبدالعال مصطفى أبو الفضل، والدكتور مشعل بن عبدالله العصيمي، والدكتور ظافر بن سعد الشهري، والدكتور سامر بن عبدالكريم الحربي، والدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن.

فيما وافق على ترقية الدكتور عبدالإله بن مزروع المزروع على درجة "أستاذ".

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