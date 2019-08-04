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القاهرة تعلن وفاة 3 حجاج مصريين

رئيس البعثة: 24 ألفاً تلقوا خدمات طبية

أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، وفاة 3 حجاج في الأراضي المقدّسة؛ أحدهم بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، والثاني نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، والثالث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

تفصيلاً؛ صرّح وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد عبدالعاطي؛ بأن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، فقد تلقى رئيس البعثة تقريراً من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجاً، وتم تحويل 44 حاجاً إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل 17 حاجاً للشفاء، ومازال 26 حاجاً تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن حاجاً من حجاج القرعة تُوفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وتُوفي حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، كما توفي حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأكّد أن عدد الحالات التي تعانى الفشل الكلوي وقامت بعملية الغسيل الكلوي، 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام 4 حالات، وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للحجاج المصريين كافة، والعمل على حل أيّ مشكلات يتعرّض لها الحجاج.

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القاهرة تعلن وفاة 3 حجاج مصريين
سبق

أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، وفاة 3 حجاج في الأراضي المقدّسة؛ أحدهم بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، والثاني نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، والثالث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

تفصيلاً؛ صرّح وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد عبدالعاطي؛ بأن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، فقد تلقى رئيس البعثة تقريراً من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجاً، وتم تحويل 44 حاجاً إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل 17 حاجاً للشفاء، ومازال 26 حاجاً تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن حاجاً من حجاج القرعة تُوفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وتُوفي حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، كما توفي حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأكّد أن عدد الحالات التي تعانى الفشل الكلوي وقامت بعملية الغسيل الكلوي، 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام 4 حالات، وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للحجاج المصريين كافة، والعمل على حل أيّ مشكلات يتعرّض لها الحجاج.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:05 AM

القاهرة تعلن وفاة 3 حجاج مصريين

رئيس البعثة: 24 ألفاً تلقوا خدمات طبية

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، وفاة 3 حجاج في الأراضي المقدّسة؛ أحدهم بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، والثاني نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، والثالث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

تفصيلاً؛ صرّح وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد عبدالعاطي؛ بأن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، فقد تلقى رئيس البعثة تقريراً من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجاً، وتم تحويل 44 حاجاً إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل 17 حاجاً للشفاء، ومازال 26 حاجاً تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن حاجاً من حجاج القرعة تُوفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وتُوفي حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، كما توفي حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأكّد أن عدد الحالات التي تعانى الفشل الكلوي وقامت بعملية الغسيل الكلوي، 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام 4 حالات، وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للحجاج المصريين كافة، والعمل على حل أيّ مشكلات يتعرّض لها الحجاج.

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