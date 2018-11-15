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مصر .. تسمّم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمحافظة بني سويف

أُصيبوا بمغص معوي وإسهال وقيء

تعرّضت مجموعة من الطلاب لحالة تسمّم جماعي في محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث توجّهت وزيرة الصحة هالة زايد؛ إلى المحافظة للاطمئنان على الطلاب.

وشعر تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة بمغص معوي، وأُصيبوا بإسهال وقيء، ونُقلوا إلى مستشفيات بني سويف لتلقي العلاج اللازم، حيث تمّ التأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية كافة لهم.

وأكّد مسؤولو الصحة بالمحافظة، أنه تم خروج كل الحالات التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وتبقى 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي وستخرج خلال ساعات.

واستفسرت وزيرة الصحة المصرية، عن الوضع الصحي والمُلابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، وتأكّدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها.

وأكّد وكيل وزارة الصحة "الاشتباه في تسمّم غذائي"، مشدّداً على اتخاذ ما يلزم من فحوص وعمل تحاليل شاملة للحالات، وتمّ إرسال عيّنات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ لتحديد السبب الفعلي لإصابتهم.

تسمم طلاب مصر

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مصر .. تسمّم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمحافظة بني سويف
سبق

تعرّضت مجموعة من الطلاب لحالة تسمّم جماعي في محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث توجّهت وزيرة الصحة هالة زايد؛ إلى المحافظة للاطمئنان على الطلاب.

وشعر تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة بمغص معوي، وأُصيبوا بإسهال وقيء، ونُقلوا إلى مستشفيات بني سويف لتلقي العلاج اللازم، حيث تمّ التأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية كافة لهم.

وأكّد مسؤولو الصحة بالمحافظة، أنه تم خروج كل الحالات التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وتبقى 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي وستخرج خلال ساعات.

واستفسرت وزيرة الصحة المصرية، عن الوضع الصحي والمُلابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، وتأكّدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها.

وأكّد وكيل وزارة الصحة "الاشتباه في تسمّم غذائي"، مشدّداً على اتخاذ ما يلزم من فحوص وعمل تحاليل شاملة للحالات، وتمّ إرسال عيّنات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ لتحديد السبب الفعلي لإصابتهم.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:07 PM

مصر .. تسمّم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمحافظة بني سويف

أُصيبوا بمغص معوي وإسهال وقيء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تعرّضت مجموعة من الطلاب لحالة تسمّم جماعي في محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث توجّهت وزيرة الصحة هالة زايد؛ إلى المحافظة للاطمئنان على الطلاب.

وشعر تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة بمغص معوي، وأُصيبوا بإسهال وقيء، ونُقلوا إلى مستشفيات بني سويف لتلقي العلاج اللازم، حيث تمّ التأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية كافة لهم.

وأكّد مسؤولو الصحة بالمحافظة، أنه تم خروج كل الحالات التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وتبقى 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي وستخرج خلال ساعات.

واستفسرت وزيرة الصحة المصرية، عن الوضع الصحي والمُلابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، وتأكّدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها.

وأكّد وكيل وزارة الصحة "الاشتباه في تسمّم غذائي"، مشدّداً على اتخاذ ما يلزم من فحوص وعمل تحاليل شاملة للحالات، وتمّ إرسال عيّنات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ لتحديد السبب الفعلي لإصابتهم.

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