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الحكومة الأردنية: حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر

ناشدت المواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية

جددت الحكومة الأردنية اليوم، التأكيد على أن حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر، داعية المواطنين الأردنيين إلى تهيئة أنفسهم لمرحلة صعبة.

وأهاب وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، بالمواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية، والالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول تجنباً للعقوبات القانونية.

وقال: الحكومة ستبدأ من صباح يوم غد بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين "الخبز، ومياه الشرب، والدواء"، إضافةً إلى ما أعلنت عنه سابقاً من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات.

وأضاف: سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات البلاد.

وأردف وزير الإعلام: إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.

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الحكومة الأردنية: حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر
سبق

جددت الحكومة الأردنية اليوم، التأكيد على أن حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر، داعية المواطنين الأردنيين إلى تهيئة أنفسهم لمرحلة صعبة.

وأهاب وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، بالمواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية، والالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول تجنباً للعقوبات القانونية.

وقال: الحكومة ستبدأ من صباح يوم غد بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين "الخبز، ومياه الشرب، والدواء"، إضافةً إلى ما أعلنت عنه سابقاً من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات.

وأضاف: سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات البلاد.

وأردف وزير الإعلام: إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:29 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:56 PM

الحكومة الأردنية: حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر

ناشدت المواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جددت الحكومة الأردنية اليوم، التأكيد على أن حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر، داعية المواطنين الأردنيين إلى تهيئة أنفسهم لمرحلة صعبة.

وأهاب وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، بالمواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية، والالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول تجنباً للعقوبات القانونية.

وقال: الحكومة ستبدأ من صباح يوم غد بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين "الخبز، ومياه الشرب، والدواء"، إضافةً إلى ما أعلنت عنه سابقاً من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات.

وأضاف: سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات البلاد.

وأردف وزير الإعلام: إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.

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