فوساتي وأسبريا يحققان أفضلية الجولة 26.. وجمهور الاتحاد مثالي للمرة التاسعة

حصد الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم نادي الفيحاء، جائزة أفضل لاعب في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما ذهبت أفضلية المدربين للأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي، وحقق جمهور نادي الاتحاد جائزة الجمهور المثالي للجولة.

وجاء اختيار الكولمبي أسبريا لأفضلية اللاعبين في الجولة من قِبَل اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى له في النسخة الحالية، عقب أن قاد فريقه للفوز على فريق التعاون بتسجيله هدفيْ الفيحاء والذي صعد برصيد الفريق إلى 25 نقطة ووضعه في المركز الرابع عشر.

فيما نال الأوروجوياني فوساتي جائزة أفضل مدرب لأول مرة منذ توليه دفة الأمور الفنية في الأهلي، بعد أن تمكن من قيادة فريقه للفوز على نادي الشباب في قمة لقاءات الجولة برباعية نظيفة ليحافظ على مركزه الخامس في سلم الترتيب، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع، فيما تفصله عن الشباب الذي يحتل المركز الثالث نقطتان فقط.

أما جماهير نادي الاتحاد فاستحقت جائزة المثالية، بعد أن حضر 23897 مشجعاً ومشجعة مواجهة فريقهم أمام الباطن على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ حيث أسهموا في فوز فريقهم بنتيجة اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف، لينالوا الجائزة للمرة التاسعة كأكثر جماهير أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحقيقًا لها.

وتمنح رابطة الدوري السعودي للمحترفين الفائزين بجائزتي الأفضلية على مستوى المدربين واللاعبين في كل جولة، مبلغ عشرة آلاف ريال؛ فيما يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تكريمية.