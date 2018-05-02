"دوخه" لـ "سبق": غيابي عن تشكيلة الجزائر أثار استغرابي.. وسأحدد وجهتي المقبلة قريباً

حظوظ "أحد" بالبقاء قوية.. وأتوقع وصول الأخضر للدور الثاني بالمونديال

أكد الجزائري عز الدين دوخه حارس مرمى فريق أحد أن حظوظ فريقه في البقاء بدوري المحترفين قائمة، مشيراً في حوار مع "سبق" قبل يوم من مواجهة الإياب أمام الطائي في ملحق البقاء بدوري المحترفين أن بقاءه في فريق أحد من عدمه للموسم المقبل سيتضح خلال الفترة المقبلة، مبدياً استغرابه من عدم استدعائه لتشكيلة منتخب بلاده.. فإلى تفاصيل الحوار:

- في البداية حدثنا عن حظوظكم في البقاء بدوري المحترفين بعد الفوز في الملحق على الطائي 5 - 0؟

* أعتقد أن حظوظنا في البقاء لاتزال قائمة وبقوة ، رغم أن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم ، صحيح أننا انتصرنا بخماسية نظيفة لكن مازال أمامنا شوط كامل من 90 دقيقة لم ينته بعد، وسندخلها أكثر تصميماً لتأكيد أحقيتنا بالبقاء بين الكبار.

- هل سنراك تحمي عرين فريق أحد الموسم المقبل؟

* مدى استمراريتي بالبقاء من عدمه سيتضح بعد نهاية مباراة الإياب أمام فريق الطائي حيث ستكون هناك جلسة مع الإدارة، وإذا تم الوصول إلى اتفاق نهائي ليس لدي مانع من التجديد.

- هل تلقيت عروضاً من فرق أخرى داخل أو خارج السعودية؟

* لدي بعض العروض وتم إحالتها إلى وكيل أعمالي حيث أنني أضع تركيزي على مباراة الإياب وبعد ذلك إذا لم نصل لاتفاق مع إدارة نادي أحد سأبدأ بدراسة العقود المتاحة.

- صُنفت في جائزة الموسم بالدوري السعودي كأحد أفضل خمسة أسماء ما تعليقك ؟

* عندما شاهدت اسمي بينهم شعرت بسعادة ومع أني لم أتوج بها كحارس فهذا بحد ذاته إنجاز وتتويج بالنسبة لي، حيث أكرمني الله بوصولي لهذه المرحلة في أول موسم لي بين ثلاث أو أربع حراس جانب فهو شرف كبير أن أكون ضمن هذه القائمة وبهذه المناسبة أبارك لحارس الأهلي محمد العويس على التتويج بالجائزة.

- ما رأيك في مستوى الدوري السعودي؟

* الدوري السعودي قوي جداً وهو أقوى دوري عربي ولقد دهشت لمستوى التنظيم فيه وعبر منبركم هذا أتوجه بالشكر إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على العمل الجبار الذي يقوم به للنهوض وتطوير الكرة السعودية من أجل جعله أفضل دوري على مستوى العالم العربي كما أتوجه بالشكر للإعلاميين على نقلهم الصورة الحية وأدق تفاصيل الدوري بكل مصداقية وحيادية وأتمنى أن يكون الموسم القادم استثنائيا للكرة السعودية.

- ما سبب عدم استدعائك لقائمة منتخب الجزائر خلال الفترة الماضية؟

* في الحقيقة أنا مستغرب من هذا القرار حيث أنني في السعودية رشحت لأكون ضمن قائمة أفضل حراس الموسم الكروي، أما في بلدي فلم آخذ الفرصة بعد مع تشكيلة المدرب رابح ماجر .

- من هو أصعب مهاجم واجهته في الدوري السعودي؟

* لن أتكلم عن مهاجم بعينه ولكن أرى أن خطي هجوم الباطن والهلال هما الأفضل وأيضاً هجوم الاتحاد فهو يملك لاعبين من طراز ممتاز وأتوقع مع زيادة عدد المحترفين في الموسم القادم سيكون هناك تنافس كبير.

- ما توقعاتك لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018؟

* المنتخب السعودي مرشح للعبور إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم القادمة في روسيا بحكم أن هناك انسجاما بين جميع اللاعبين كونهم يلعبون داخل الدوري السعودي وهو شيء إيجابي للمنتخب، أتمنى لهم التوفيق وتشريف الكرة العربية.