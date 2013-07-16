"الزمالك" يعلن ضم "أشرف بنشرقي" محترف الهلال

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي "الزمالك" المصري، في تصريحات فضائية، عن ضم المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأوضح رئيس النادي المصري، عن أنه وقّع لمدة ثلاثة مواسم بشكل رسمي، بعد أن أتم الاتفاق مع الهلال على كل تفاصيل الصفقة".

وكان "بنشرقي" قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي من الموسم قبل الماضي؛ بيْد أنه لم يقدم ما هو منتظر منه.

وتمت إعارة اللاعب الموسم الماضي لنيس الفرنسي الذي رفض تفعيل بند شراء اللاعب ليعود من جديد للنادي السعودي.