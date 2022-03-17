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"ترامب" يطلب 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من تبعات "كورونا"

حزمة تحفيزية لضخ سيولة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز؛ تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم.

وأضافت أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

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"ترامب" يطلب 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من تبعات "كورونا"
سبق

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز؛ تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم.

وأضافت أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:44 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:49 PM

"ترامب" يطلب 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من تبعات "كورونا"

حزمة تحفيزية لضخ سيولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,903

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز؛ تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم.

وأضافت أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

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39,771

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