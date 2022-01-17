القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف شخص وسرقته تحت تهديد سلاح ناري

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة أشخاص؛ قاموا باختطاف شخص، وسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة كانوا قد قاموا بإطلاق طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، وتهديد المجني عليه بالسلاح الناري، وإركابه بالسيارة، والتهجم عليه، وسرقة مبلغ مالي (٥٠٠٠) ريال، وجوال آيفون، ومحفظته التي كان بداخلها أوراق ثبوتية، وإركابه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.

الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجناة، وبتفتيش سيارتهم عُثر بداخلها على عدد (٤) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (١) جرام، و(١٩) حبة كبتاجون، و(٤) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.