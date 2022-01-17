النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف شخص وسرقته تحت تهديد سلاح ناري

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة أشخاص؛ قاموا باختطاف شخص، وسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة كانوا قد قاموا بإطلاق طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، وتهديد المجني عليه بالسلاح الناري، وإركابه بالسيارة، والتهجم عليه، وسرقة مبلغ مالي (٥٠٠٠) ريال، وجوال آيفون، ومحفظته التي كان بداخلها أوراق ثبوتية، وإركابه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.

الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجناة، وبتفتيش سيارتهم عُثر بداخلها على عدد (٤) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (١) جرام، و(١٩) حبة كبتاجون، و(٤) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.

الجهات الأمنية اختطاف سرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف شخص وسرقته تحت تهديد سلاح ناري
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة أشخاص؛ قاموا باختطاف شخص، وسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة كانوا قد قاموا بإطلاق طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، وتهديد المجني عليه بالسلاح الناري، وإركابه بالسيارة، والتهجم عليه، وسرقة مبلغ مالي (٥٠٠٠) ريال، وجوال آيفون، ومحفظته التي كان بداخلها أوراق ثبوتية، وإركابه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.

الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجناة، وبتفتيش سيارتهم عُثر بداخلها على عدد (٤) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (١) جرام، و(١٩) حبة كبتاجون، و(٤) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
08:43 PM

القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف شخص وسرقته تحت تهديد سلاح ناري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
15,673

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة أشخاص؛ قاموا باختطاف شخص، وسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة كانوا قد قاموا بإطلاق طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، وتهديد المجني عليه بالسلاح الناري، وإركابه بالسيارة، والتهجم عليه، وسرقة مبلغ مالي (٥٠٠٠) ريال، وجوال آيفون، ومحفظته التي كان بداخلها أوراق ثبوتية، وإركابه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.

الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجناة، وبتفتيش سيارتهم عُثر بداخلها على عدد (٤) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (١) جرام، و(١٩) حبة كبتاجون، و(٤) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,928
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,013
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,434
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,065

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة