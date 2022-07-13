النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:34 AM

"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
513

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,084
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,989

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة