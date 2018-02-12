مركبة تقتحم متجراً في العيدابي.. شاهد نجاة شخصين من الدهس

الفيديو شهد رواجاً بمواقع التواصل والجهات الأمنية باشرت الحادث

اقتحمت مركبة من نوع جيب، متجراً في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان، وباشرت الجهات الأمنية والمعنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية تجاهه.

وبينت مصادر أن المقطع الذي راج في بعض منصات التواصل يعود لحادث مطلع الأسبوع في محافظة العيدابي، اقتحم فيه جيب واجهة متجر ودفع بعاملين للأمام، فيما ساهم الموجودون في فك احتجاز الكاشير والذي بدا سليمًا.

ووفقاً للمصادر فإن المرور باشر اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

