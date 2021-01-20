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استجابة لمناشدة ذويها.. "نور مكة" يستقبل مريضة السمنة المفرطة

تعاني ارتفاع ضغط العينين والدم ومصابة بداء السكري وجرى تنويمها

استجاب مستشفى النور التخصّصي بمكة المكرّمة، في خطوة سريعة وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، مع طلب ذوي مريضة تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعاً لعلاجها من السمنة المفرطة.

وفي التفاصيل، تمّت مباشرة الحالة وتبيّن أنها تعاني السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.

وتمّ عمل الإجراءات اللازمة كافة بالمستشفى والتنسيق مع الأقسام المعنية الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى، وتشكيل فريق إسعافي متكامل، إضافة إلى أخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسياً قبل نقلها للمستشفى.

وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تمّ تنويمها لتلقي العلاج اللازم.

مستشفى النور التخصّصي مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استجابة لمناشدة ذويها.. "نور مكة" يستقبل مريضة السمنة المفرطة
سبق

استجاب مستشفى النور التخصّصي بمكة المكرّمة، في خطوة سريعة وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، مع طلب ذوي مريضة تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعاً لعلاجها من السمنة المفرطة.

وفي التفاصيل، تمّت مباشرة الحالة وتبيّن أنها تعاني السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.

وتمّ عمل الإجراءات اللازمة كافة بالمستشفى والتنسيق مع الأقسام المعنية الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى، وتشكيل فريق إسعافي متكامل، إضافة إلى أخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسياً قبل نقلها للمستشفى.

وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تمّ تنويمها لتلقي العلاج اللازم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
10:57 AM

استجابة لمناشدة ذويها.. "نور مكة" يستقبل مريضة السمنة المفرطة

تعاني ارتفاع ضغط العينين والدم ومصابة بداء السكري وجرى تنويمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استجاب مستشفى النور التخصّصي بمكة المكرّمة، في خطوة سريعة وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، مع طلب ذوي مريضة تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعاً لعلاجها من السمنة المفرطة.

وفي التفاصيل، تمّت مباشرة الحالة وتبيّن أنها تعاني السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.

وتمّ عمل الإجراءات اللازمة كافة بالمستشفى والتنسيق مع الأقسام المعنية الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى، وتشكيل فريق إسعافي متكامل، إضافة إلى أخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسياً قبل نقلها للمستشفى.

وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تمّ تنويمها لتلقي العلاج اللازم.

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