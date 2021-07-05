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يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:20 AM

يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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