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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

الرياض.. 11 وفاة بكورونا ترفع عدد الضحايا إلى 718

الحصيلة الإجمالية للإصابات 260,394

شهدت منطقة الرياض اليوم تسجيل 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وحتى اليوم 260,394 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث شهدت وادي الدواسر وعفيف تسجيل 13 حالة، ثم 10 حالات في ليلى والخرج، ثم الدلم 8 حالات، بعدها 7 حالات في حريملاء، ثم 5 حالات في المجمعة، فيما سجلت الدوادمي وشقراء 4 حالات، أما الدرعية والحريق ورماح والزلفي فقد سجلت 3 حالات، ثم تم تسجيل حالتين في ضرما والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في الرين والسليل وثادق.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45067 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 718 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس 23 يوليو 2020، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 260394 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3092 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 213490 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2635 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44269 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. 11 وفاة بكورونا ترفع عدد الضحايا إلى 718
سبق

شهدت منطقة الرياض اليوم تسجيل 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وحتى اليوم 260,394 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث شهدت وادي الدواسر وعفيف تسجيل 13 حالة، ثم 10 حالات في ليلى والخرج، ثم الدلم 8 حالات، بعدها 7 حالات في حريملاء، ثم 5 حالات في المجمعة، فيما سجلت الدوادمي وشقراء 4 حالات، أما الدرعية والحريق ورماح والزلفي فقد سجلت 3 حالات، ثم تم تسجيل حالتين في ضرما والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في الرين والسليل وثادق.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45067 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 718 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس 23 يوليو 2020، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 260394 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3092 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 213490 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2635 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44269 حالة .

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
05:43 PM

الرياض.. 11 وفاة بكورونا ترفع عدد الضحايا إلى 718

الحصيلة الإجمالية للإصابات 260,394

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,942

شهدت منطقة الرياض اليوم تسجيل 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وحتى اليوم 260,394 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث شهدت وادي الدواسر وعفيف تسجيل 13 حالة، ثم 10 حالات في ليلى والخرج، ثم الدلم 8 حالات، بعدها 7 حالات في حريملاء، ثم 5 حالات في المجمعة، فيما سجلت الدوادمي وشقراء 4 حالات، أما الدرعية والحريق ورماح والزلفي فقد سجلت 3 حالات، ثم تم تسجيل حالتين في ضرما والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في الرين والسليل وثادق.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45067 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 718 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس 23 يوليو 2020، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 260394 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3092 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 213490 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2635 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44269 حالة .

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38 مليار ..

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