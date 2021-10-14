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مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي

بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية ..وتلبية لحاجة دور النشر والباحثين والمختصين في العالم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي نظام "ماك".

ويعتبر التطبيق أداة حاسوبية تعمل تحت نظام "ماك"، وتستخدم في البحث عن نصوص الآيات القرآنية في المصحف وإدراجها في برامج النشر المكتبي بصيغة خط حاسوبي بالرسم العثماني المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية.

جاء ذلك بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بضرورة العمل على إصدار النسخة المحدَّثة تلبية لحاجة العديد من دور النشر والباحثين وغيرهم من المختصين في أنحاء العالم الذين يعملون على أنظمة ماك.

وتتميز النسخة بمصحفين كاملين بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية؛ أحدهما برواية حفص عن عاصم، والآخر برواية ورش عن نافع، وإمكان كتابة وإدراج الآيات القرآنية مباشرة في برنامج تحرير النصوص وبرامج الرسم المشهورة بصيغة خط True Type Font ، أو بصيغة خط حاسوبي متوافق مع معيار الترميز الدولي Unicode؛ مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وتدعم النسخة المحدثة العديد من برامج الرسم، وبرامج النشر المكتبي مثل إن ديزاين indesign وإليستريتور illustrator والفوفوتشوب photoshop .

ويأتي إطلاق هذه النسخة مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

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مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي نظام "ماك".

ويعتبر التطبيق أداة حاسوبية تعمل تحت نظام "ماك"، وتستخدم في البحث عن نصوص الآيات القرآنية في المصحف وإدراجها في برامج النشر المكتبي بصيغة خط حاسوبي بالرسم العثماني المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية.

جاء ذلك بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بضرورة العمل على إصدار النسخة المحدَّثة تلبية لحاجة العديد من دور النشر والباحثين وغيرهم من المختصين في أنحاء العالم الذين يعملون على أنظمة ماك.

وتتميز النسخة بمصحفين كاملين بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية؛ أحدهما برواية حفص عن عاصم، والآخر برواية ورش عن نافع، وإمكان كتابة وإدراج الآيات القرآنية مباشرة في برنامج تحرير النصوص وبرامج الرسم المشهورة بصيغة خط True Type Font ، أو بصيغة خط حاسوبي متوافق مع معيار الترميز الدولي Unicode؛ مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وتدعم النسخة المحدثة العديد من برامج الرسم، وبرامج النشر المكتبي مثل إن ديزاين indesign وإليستريتور illustrator والفوفوتشوب photoshop .

ويأتي إطلاق هذه النسخة مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
04:33 PM

مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي

بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية ..وتلبية لحاجة دور النشر والباحثين والمختصين في العالم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي نظام "ماك".

ويعتبر التطبيق أداة حاسوبية تعمل تحت نظام "ماك"، وتستخدم في البحث عن نصوص الآيات القرآنية في المصحف وإدراجها في برامج النشر المكتبي بصيغة خط حاسوبي بالرسم العثماني المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية.

جاء ذلك بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بضرورة العمل على إصدار النسخة المحدَّثة تلبية لحاجة العديد من دور النشر والباحثين وغيرهم من المختصين في أنحاء العالم الذين يعملون على أنظمة ماك.

وتتميز النسخة بمصحفين كاملين بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية؛ أحدهما برواية حفص عن عاصم، والآخر برواية ورش عن نافع، وإمكان كتابة وإدراج الآيات القرآنية مباشرة في برنامج تحرير النصوص وبرامج الرسم المشهورة بصيغة خط True Type Font ، أو بصيغة خط حاسوبي متوافق مع معيار الترميز الدولي Unicode؛ مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وتدعم النسخة المحدثة العديد من برامج الرسم، وبرامج النشر المكتبي مثل إن ديزاين indesign وإليستريتور illustrator والفوفوتشوب photoshop .

ويأتي إطلاق هذه النسخة مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

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