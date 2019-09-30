النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحذير خطير.. برنامج ألعاب يحوّل حاسبك الآلي إلى "زومبي"

أصدرته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ويطلق عليه "نودرسوك"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن برنامج جديد مخصص للألعاب، يمكنه أن يحوّل حاسبه الآلي إلى ما يشبه بـ"الزومبي".
وأشار تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أصدرت تحذيرًا من تلك البرمجية الجديدة الخبيثة، التي يطلق عليها "نودرسوك".
وأوضحت أن تلك البرمجية تقوم بتشغيل تطبيق يحوي خدعة، تُشعر مستخدم نظام تشغيل "ويندوز" أنه أمام لعبة جديدة؛ ولكنها في حقيقة الأمر برمجية يمكنها أن تسيطر بالكامل على حاسبه.
وأصابت تلك البرمجية -حتى الآن- الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
وتكمن أزمة تلك البرمجية، في أنها تُحوّل الحاسب إلى "زومبي"؛ حيث يتحول إلى منصة لشن هجمات إلكترونية أخرى على أجهزة جديدة.
وأشارت وحدة الأبحاث مايكروسوفت إلى أن غالبية الأهداف كانت لأجهزة خاصة بمؤسسات في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.
وأوضح الباحثون أن تلك الهجمات "مثيرة للاهتمام"؛ لأنها تستخدم تقنيات متقدمة خادعة؛ لأنها تعتمد على بنية تحتية لشبكة بعيدة المنال لا يمكن تعقبها بسهولة.
وطالبت الوحدة مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، بعدم تحميل أي تطبيقات أو برامج من مصادر غير معروفة؛ حتى لا يقعوا ضحية تلك البرمجيات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحذير خطير.. برنامج ألعاب يحوّل حاسبك الآلي إلى "زومبي"
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن برنامج جديد مخصص للألعاب، يمكنه أن يحوّل حاسبه الآلي إلى ما يشبه بـ"الزومبي".
وأشار تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أصدرت تحذيرًا من تلك البرمجية الجديدة الخبيثة، التي يطلق عليها "نودرسوك".
وأوضحت أن تلك البرمجية تقوم بتشغيل تطبيق يحوي خدعة، تُشعر مستخدم نظام تشغيل "ويندوز" أنه أمام لعبة جديدة؛ ولكنها في حقيقة الأمر برمجية يمكنها أن تسيطر بالكامل على حاسبه.
وأصابت تلك البرمجية -حتى الآن- الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
وتكمن أزمة تلك البرمجية، في أنها تُحوّل الحاسب إلى "زومبي"؛ حيث يتحول إلى منصة لشن هجمات إلكترونية أخرى على أجهزة جديدة.
وأشارت وحدة الأبحاث مايكروسوفت إلى أن غالبية الأهداف كانت لأجهزة خاصة بمؤسسات في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.
وأوضح الباحثون أن تلك الهجمات "مثيرة للاهتمام"؛ لأنها تستخدم تقنيات متقدمة خادعة؛ لأنها تعتمد على بنية تحتية لشبكة بعيدة المنال لا يمكن تعقبها بسهولة.
وطالبت الوحدة مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، بعدم تحميل أي تطبيقات أو برامج من مصادر غير معروفة؛ حتى لا يقعوا ضحية تلك البرمجيات.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:56 PM

تحذير خطير.. برنامج ألعاب يحوّل حاسبك الآلي إلى "زومبي"

أصدرته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ويطلق عليه "نودرسوك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,190

كشفت تقارير صحفية عديدة عن برنامج جديد مخصص للألعاب، يمكنه أن يحوّل حاسبه الآلي إلى ما يشبه بـ"الزومبي".
وأشار تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أصدرت تحذيرًا من تلك البرمجية الجديدة الخبيثة، التي يطلق عليها "نودرسوك".
وأوضحت أن تلك البرمجية تقوم بتشغيل تطبيق يحوي خدعة، تُشعر مستخدم نظام تشغيل "ويندوز" أنه أمام لعبة جديدة؛ ولكنها في حقيقة الأمر برمجية يمكنها أن تسيطر بالكامل على حاسبه.
وأصابت تلك البرمجية -حتى الآن- الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
وتكمن أزمة تلك البرمجية، في أنها تُحوّل الحاسب إلى "زومبي"؛ حيث يتحول إلى منصة لشن هجمات إلكترونية أخرى على أجهزة جديدة.
وأشارت وحدة الأبحاث مايكروسوفت إلى أن غالبية الأهداف كانت لأجهزة خاصة بمؤسسات في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.
وأوضح الباحثون أن تلك الهجمات "مثيرة للاهتمام"؛ لأنها تستخدم تقنيات متقدمة خادعة؛ لأنها تعتمد على بنية تحتية لشبكة بعيدة المنال لا يمكن تعقبها بسهولة.
وطالبت الوحدة مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، بعدم تحميل أي تطبيقات أو برامج من مصادر غير معروفة؛ حتى لا يقعوا ضحية تلك البرمجيات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,298
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,312
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,346
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,930

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة