تحذير خطير.. برنامج ألعاب يحوّل حاسبك الآلي إلى "زومبي"

أصدرته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ويطلق عليه "نودرسوك"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن برنامج جديد مخصص للألعاب، يمكنه أن يحوّل حاسبه الآلي إلى ما يشبه بـ"الزومبي".

وأشار تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أصدرت تحذيرًا من تلك البرمجية الجديدة الخبيثة، التي يطلق عليها "نودرسوك".

وأوضحت أن تلك البرمجية تقوم بتشغيل تطبيق يحوي خدعة، تُشعر مستخدم نظام تشغيل "ويندوز" أنه أمام لعبة جديدة؛ ولكنها في حقيقة الأمر برمجية يمكنها أن تسيطر بالكامل على حاسبه.

وأصابت تلك البرمجية -حتى الآن- الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وتكمن أزمة تلك البرمجية، في أنها تُحوّل الحاسب إلى "زومبي"؛ حيث يتحول إلى منصة لشن هجمات إلكترونية أخرى على أجهزة جديدة.

وأشارت وحدة الأبحاث مايكروسوفت إلى أن غالبية الأهداف كانت لأجهزة خاصة بمؤسسات في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.

وأوضح الباحثون أن تلك الهجمات "مثيرة للاهتمام"؛ لأنها تستخدم تقنيات متقدمة خادعة؛ لأنها تعتمد على بنية تحتية لشبكة بعيدة المنال لا يمكن تعقبها بسهولة.

وطالبت الوحدة مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز"، بعدم تحميل أي تطبيقات أو برامج من مصادر غير معروفة؛ حتى لا يقعوا ضحية تلك البرمجيات.