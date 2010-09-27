النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نسائية تعليم المجمعة" تحتفل باليوم الوطني التسعين

تخللته أناشيد وعرض مرئي عن المنجزات

احتفت الإدارات النسائية بتعليم المجمعة، باليوم الوطني التسعين، في المبنى الرئيسي للإدارات النسائية، مع مراعاة احترازات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، نورة الركبان، وحضور رئيسات الأقسام والشعب والمنسوبات.

شارك الجميع في هذا الاحتفاء الذي يعكس الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، حيث شمل الاحتفاء عرضًا مرئيًا عن إنجازات المملكة خلال تسعين عامًا من إعداد قسم العلاقات العامة (بنات)، وأناشيد وطنية وبنرات وعبارات في حب الوطن تجملت بها صالة الاحتفال.

كما عبر الجميع عن حبهم وولائهم وفخرهم بوطنهم من خلال عبارات دونت من قبلهم في لوحة وضعت في مقر الاحتفال تحمل اسم "عبر عن مشاعرك للوطن"، عكست ما تحمله نفوسهم من قيم وطنية ومواطنة حقة.

يأتي هذا الاحتفاء لتعميق القيم الوطنية في النفوس والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر، إذ يعد هذا اليوم ذكرى ورمزًا وطنيًا نعتز به وتاريخًا ضاربًا جذوره في أعماق الأمجاد وذكرى نستلهم منها امتدادًا مشرقًا ونورًا مشعًا لحاضرنا الزاهي المتألق.

وفي ختام الحفل، قدمت مساعد مدير التعليم للبنات، شكرها وتقديرها للقائمين عليه والمنظمين ولجميع الحاضرات، داعيةً المولى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نسائية تعليم المجمعة" تحتفل باليوم الوطني التسعين
سبق

احتفت الإدارات النسائية بتعليم المجمعة، باليوم الوطني التسعين، في المبنى الرئيسي للإدارات النسائية، مع مراعاة احترازات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، نورة الركبان، وحضور رئيسات الأقسام والشعب والمنسوبات.

شارك الجميع في هذا الاحتفاء الذي يعكس الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، حيث شمل الاحتفاء عرضًا مرئيًا عن إنجازات المملكة خلال تسعين عامًا من إعداد قسم العلاقات العامة (بنات)، وأناشيد وطنية وبنرات وعبارات في حب الوطن تجملت بها صالة الاحتفال.

كما عبر الجميع عن حبهم وولائهم وفخرهم بوطنهم من خلال عبارات دونت من قبلهم في لوحة وضعت في مقر الاحتفال تحمل اسم "عبر عن مشاعرك للوطن"، عكست ما تحمله نفوسهم من قيم وطنية ومواطنة حقة.

يأتي هذا الاحتفاء لتعميق القيم الوطنية في النفوس والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر، إذ يعد هذا اليوم ذكرى ورمزًا وطنيًا نعتز به وتاريخًا ضاربًا جذوره في أعماق الأمجاد وذكرى نستلهم منها امتدادًا مشرقًا ونورًا مشعًا لحاضرنا الزاهي المتألق.

وفي ختام الحفل، قدمت مساعد مدير التعليم للبنات، شكرها وتقديرها للقائمين عليه والمنظمين ولجميع الحاضرات، داعيةً المولى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:05 PM

"نسائية تعليم المجمعة" تحتفل باليوم الوطني التسعين

تخللته أناشيد وعرض مرئي عن المنجزات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
70

احتفت الإدارات النسائية بتعليم المجمعة، باليوم الوطني التسعين، في المبنى الرئيسي للإدارات النسائية، مع مراعاة احترازات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، نورة الركبان، وحضور رئيسات الأقسام والشعب والمنسوبات.

شارك الجميع في هذا الاحتفاء الذي يعكس الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، حيث شمل الاحتفاء عرضًا مرئيًا عن إنجازات المملكة خلال تسعين عامًا من إعداد قسم العلاقات العامة (بنات)، وأناشيد وطنية وبنرات وعبارات في حب الوطن تجملت بها صالة الاحتفال.

كما عبر الجميع عن حبهم وولائهم وفخرهم بوطنهم من خلال عبارات دونت من قبلهم في لوحة وضعت في مقر الاحتفال تحمل اسم "عبر عن مشاعرك للوطن"، عكست ما تحمله نفوسهم من قيم وطنية ومواطنة حقة.

يأتي هذا الاحتفاء لتعميق القيم الوطنية في النفوس والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر، إذ يعد هذا اليوم ذكرى ورمزًا وطنيًا نعتز به وتاريخًا ضاربًا جذوره في أعماق الأمجاد وذكرى نستلهم منها امتدادًا مشرقًا ونورًا مشعًا لحاضرنا الزاهي المتألق.

وفي ختام الحفل، قدمت مساعد مدير التعليم للبنات، شكرها وتقديرها للقائمين عليه والمنظمين ولجميع الحاضرات، داعيةً المولى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,392
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,150
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,123
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,875

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة