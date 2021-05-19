أغرب فيديو صيني.. شاهد كيف ذهب الحريق إلى مركز الإطفاء!

هذا ما فعله رجال الإطفاء وهم بملابس النوم

اعتدنا دائمًا أن تذهب سيارات قوات الإطفاء إلى مواقع الحرائق من أجل مكافحتها؛ لكن في هذا الفيديو الغريب من الصين، حدث العكس، فقد ذهب الحريق إلى مركز الإطفاء ليتم التعامل معه.

وحسب موقع "ايتم فيكس" للفيديو، ففي يوم 16 مايو الجاري، التقطت كاميرات المراقبة هذا الفيديو الغريب في مركز الإطفاء بمدينة ميتشو بمحافظة قوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر الفيديو شاحنة صغيرة تسير بسرعة وقد اشتعلت فوقها ألسنة اللهب الهائلة، كانت الشاحنة متوجهة إلى بوابة محطة إطفاء؛ حيث أوقفها السائق ودخل مركز الإطفاء بسرعة لطلب المساعدة.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات داخل مركز الإطفاء، كيف اندفع رجال الإطفاء وهم بملابس النوم نحو خراطيم الإطفاء وتمكنوا بسرعة من إطفاء الحريق.

وحسب وسائل إعلام محلية نشرت الفيديو؛ فعلى الرغم من احتراق البضائع المنقولة على الشاحنة، إلا أن السيارة نفسها لم تتضرر جراء الحريق.