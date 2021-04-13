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"تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد "الغامدي" ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.

ودعا من لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

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"تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد "الغامدي" ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.

ودعا من لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:29 PM

"تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,475

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد "الغامدي" ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.

ودعا من لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

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