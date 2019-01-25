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توقيف قارب مخالف لـ "صيد واستثمار الثروات المائية" بالقنفذة

ضبطه مختصّو الثروة السمكية كان يحوي سلاحف وكائنات بحرية

تمكنت فرقة التفتيش والمراقبة البحرية بقيادة مختصّي الثروة السمكية بمحافظة القنفذة، من ضبط أحد القوارب المخالفة للائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وكان يعمل على القارب الذي أوقفته فرقة التفتيش، اثنان من العمالة من جنسية عربية.

وتم ضبط وسيلة الصيد المخالفة "الشباك ثلاثية الطبقات" بطول تجاوز ٦٠٠ متر طولي، وبها بعض السلاحف والكائنات البحرية الأخرى، مما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية وتوازنها.

تم توجيه القارب المخالف إلى مرفأ الصيد بمحافظة القنفذة، ومصادرة الشباك المخالفة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة؛ نظراً لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيف قارب مخالف لـ "صيد واستثمار الثروات المائية" بالقنفذة
سبق

تمكنت فرقة التفتيش والمراقبة البحرية بقيادة مختصّي الثروة السمكية بمحافظة القنفذة، من ضبط أحد القوارب المخالفة للائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وكان يعمل على القارب الذي أوقفته فرقة التفتيش، اثنان من العمالة من جنسية عربية.

وتم ضبط وسيلة الصيد المخالفة "الشباك ثلاثية الطبقات" بطول تجاوز ٦٠٠ متر طولي، وبها بعض السلاحف والكائنات البحرية الأخرى، مما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية وتوازنها.

تم توجيه القارب المخالف إلى مرفأ الصيد بمحافظة القنفذة، ومصادرة الشباك المخالفة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة؛ نظراً لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:12 PM

توقيف قارب مخالف لـ "صيد واستثمار الثروات المائية" بالقنفذة

ضبطه مختصّو الثروة السمكية كان يحوي سلاحف وكائنات بحرية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
3,233

تمكنت فرقة التفتيش والمراقبة البحرية بقيادة مختصّي الثروة السمكية بمحافظة القنفذة، من ضبط أحد القوارب المخالفة للائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وكان يعمل على القارب الذي أوقفته فرقة التفتيش، اثنان من العمالة من جنسية عربية.

وتم ضبط وسيلة الصيد المخالفة "الشباك ثلاثية الطبقات" بطول تجاوز ٦٠٠ متر طولي، وبها بعض السلاحف والكائنات البحرية الأخرى، مما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية وتوازنها.

تم توجيه القارب المخالف إلى مرفأ الصيد بمحافظة القنفذة، ومصادرة الشباك المخالفة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحيّة في المياه الإقليمية للمملكة؛ نظراً لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

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