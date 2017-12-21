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"تقنية القنفذة" تطلق مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى مكة الثقافي

فعاليات في التنافس الرقمي والتطوع التقني وتصميم المبادرات

أطلقت الكلية التقنية بالقنفذة مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى منطقة مكة المكرمة الثقافي والتي تسعى لتعزيز الريادة التقنية لأفراد المجتمع وفق رؤية 2030.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن المبادرة ركزت بشكل خاص على استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية، إضافة إلى أفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف الدكتور المقعدي أن المبادرة شملت فعاليات متنوعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية، كما خصصت المبادرة فعالية للتطوع التقني لتشجيع المشاركين على المبادرة في الأعمال التطوعية في المجال التقني والتي لها أثر في تنمية قدرات المجتمع.

وأبان المقعدي أنه في مجال العالم الرقمي، أعلنت الكلية عن ندوة تختص بتصميم المبادرات التقنية، وذلك لحث المشاركين على اقتراح وتصميم المبادرات ذات العلاقة بالعالم الرقمي، وتشمل الندوة أيضًا استعراضاً لأبرز المبادرات الوطنية في مجال العالم الرقمي.

ولفت إلى أن الكلية خصصت مسابقات للمشاركين في هذه المبادرة تسعى إلى تطوير التصاميم الرقمية التي تبرز الريادة التقنية التي حققتها المملكة وتشجع على الاعتزاز الوطني والفخر بالمنجزات في المجال التقني.

وفي مجال الأفكار والمشاريع الريادية التقنية، أكد الدكتور المقعدي أن الكلية أتاحت لمتدربيها التنافس بأفكارهم وابتكاراتهم من خلال مسابقة خاصة بهذا الشأن، وتشجع هذه الفعالية على إبراز مواهب المتدربين ومعارفهم في التقنية في ابتكار الأفكار الرائدة والمشاريع الرقمية التي تسهم في تنمية المجتمع وتقدم حلولاً نوعية في تعزيز صورة "مكة الذكية" بشكل خاص.

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"تقنية القنفذة" تطلق مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى مكة الثقافي
سبق

أطلقت الكلية التقنية بالقنفذة مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى منطقة مكة المكرمة الثقافي والتي تسعى لتعزيز الريادة التقنية لأفراد المجتمع وفق رؤية 2030.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن المبادرة ركزت بشكل خاص على استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية، إضافة إلى أفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف الدكتور المقعدي أن المبادرة شملت فعاليات متنوعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية، كما خصصت المبادرة فعالية للتطوع التقني لتشجيع المشاركين على المبادرة في الأعمال التطوعية في المجال التقني والتي لها أثر في تنمية قدرات المجتمع.

وأبان المقعدي أنه في مجال العالم الرقمي، أعلنت الكلية عن ندوة تختص بتصميم المبادرات التقنية، وذلك لحث المشاركين على اقتراح وتصميم المبادرات ذات العلاقة بالعالم الرقمي، وتشمل الندوة أيضًا استعراضاً لأبرز المبادرات الوطنية في مجال العالم الرقمي.

ولفت إلى أن الكلية خصصت مسابقات للمشاركين في هذه المبادرة تسعى إلى تطوير التصاميم الرقمية التي تبرز الريادة التقنية التي حققتها المملكة وتشجع على الاعتزاز الوطني والفخر بالمنجزات في المجال التقني.

وفي مجال الأفكار والمشاريع الريادية التقنية، أكد الدكتور المقعدي أن الكلية أتاحت لمتدربيها التنافس بأفكارهم وابتكاراتهم من خلال مسابقة خاصة بهذا الشأن، وتشجع هذه الفعالية على إبراز مواهب المتدربين ومعارفهم في التقنية في ابتكار الأفكار الرائدة والمشاريع الرقمية التي تسهم في تنمية المجتمع وتقدم حلولاً نوعية في تعزيز صورة "مكة الذكية" بشكل خاص.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
03:54 PM

"تقنية القنفذة" تطلق مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى مكة الثقافي

فعاليات في التنافس الرقمي والتطوع التقني وتصميم المبادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أطلقت الكلية التقنية بالقنفذة مبادرة "ريادة تقنية" ضمن ملتقى منطقة مكة المكرمة الثقافي والتي تسعى لتعزيز الريادة التقنية لأفراد المجتمع وفق رؤية 2030.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن المبادرة ركزت بشكل خاص على استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية، إضافة إلى أفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف الدكتور المقعدي أن المبادرة شملت فعاليات متنوعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية، كما خصصت المبادرة فعالية للتطوع التقني لتشجيع المشاركين على المبادرة في الأعمال التطوعية في المجال التقني والتي لها أثر في تنمية قدرات المجتمع.

وأبان المقعدي أنه في مجال العالم الرقمي، أعلنت الكلية عن ندوة تختص بتصميم المبادرات التقنية، وذلك لحث المشاركين على اقتراح وتصميم المبادرات ذات العلاقة بالعالم الرقمي، وتشمل الندوة أيضًا استعراضاً لأبرز المبادرات الوطنية في مجال العالم الرقمي.

ولفت إلى أن الكلية خصصت مسابقات للمشاركين في هذه المبادرة تسعى إلى تطوير التصاميم الرقمية التي تبرز الريادة التقنية التي حققتها المملكة وتشجع على الاعتزاز الوطني والفخر بالمنجزات في المجال التقني.

وفي مجال الأفكار والمشاريع الريادية التقنية، أكد الدكتور المقعدي أن الكلية أتاحت لمتدربيها التنافس بأفكارهم وابتكاراتهم من خلال مسابقة خاصة بهذا الشأن، وتشجع هذه الفعالية على إبراز مواهب المتدربين ومعارفهم في التقنية في ابتكار الأفكار الرائدة والمشاريع الرقمية التي تسهم في تنمية المجتمع وتقدم حلولاً نوعية في تعزيز صورة "مكة الذكية" بشكل خاص.

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