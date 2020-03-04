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"كورونا" يواصل الانتشار.. 28 إصابة مؤكدة في الهند بينهم 16 إيطاليًّا

"الصحة العالمية": 10 آلاف مصاب خارج الصين بـ72 دولة و166 وفاة

أعن وزير صحة نيودلهي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 16 إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 28 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"؛ فإن مسؤولي الصحة في الهند اكتشفوا الاثنين، إصابة إيطالي بفيروس كورونا في ولاية راجستان الصحراوية الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، إنه تم التأكد من إصابة 15 مواطنًا إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا، بعد فحص 21 سائحًا إيطاليًّا في العاصمة الهندية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت مراجعة واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعمل الوزارات والولايات المختلفة معًا لفحص القادمين إلى البلاد وتوفير الرعاية العاجلة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف مصاب.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

وزير صحة نيودلهي الهند فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يواصل الانتشار.. 28 إصابة مؤكدة في الهند بينهم 16 إيطاليًّا
سبق

أعن وزير صحة نيودلهي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 16 إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 28 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"؛ فإن مسؤولي الصحة في الهند اكتشفوا الاثنين، إصابة إيطالي بفيروس كورونا في ولاية راجستان الصحراوية الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، إنه تم التأكد من إصابة 15 مواطنًا إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا، بعد فحص 21 سائحًا إيطاليًّا في العاصمة الهندية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت مراجعة واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعمل الوزارات والولايات المختلفة معًا لفحص القادمين إلى البلاد وتوفير الرعاية العاجلة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف مصاب.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:00 PM

"كورونا" يواصل الانتشار.. 28 إصابة مؤكدة في الهند بينهم 16 إيطاليًّا

"الصحة العالمية": 10 آلاف مصاب خارج الصين بـ72 دولة و166 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعن وزير صحة نيودلهي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 16 إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 28 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"؛ فإن مسؤولي الصحة في الهند اكتشفوا الاثنين، إصابة إيطالي بفيروس كورونا في ولاية راجستان الصحراوية الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، إنه تم التأكد من إصابة 15 مواطنًا إيطاليًّا في الهند بفيروس كورونا، بعد فحص 21 سائحًا إيطاليًّا في العاصمة الهندية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت مراجعة واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعمل الوزارات والولايات المختلفة معًا لفحص القادمين إلى البلاد وتوفير الرعاية العاجلة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف مصاب.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

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