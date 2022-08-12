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ألمانيا تُشَكك في "فعالية وسلامة" اللقاح الروسي: لا معلومات معروفة

قالت: يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل تسويقه

شككت وزارة الصحة الألمانية في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.

وأعلنت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة "آر إن دي" الألمانية: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"؛ مذكّرة بأن "سلامة المرضى في الاتحاد الأوروبي هي على رأس الأولويات".

ووفق "سكاي نيوز" اليوم، أضافت المتحدثة الألمانية: "يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه"؛ مشيرة إلى أنه لا اتصالات لبرلين حاليًا مع الروس في هذا الخصوص.

وتابعت: "الشرط المُسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية، إضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح؛ يجب أن يخضعا لآليات "صارمة" بعد درس المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

وكان بوتين قد أعلن أن روسيا طوّرت "أول" لقاح ضد كوفيد-19؛ في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن "مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييمًا لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية".

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تُشَكك في "فعالية وسلامة" اللقاح الروسي: لا معلومات معروفة
سبق

شككت وزارة الصحة الألمانية في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.

وأعلنت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة "آر إن دي" الألمانية: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"؛ مذكّرة بأن "سلامة المرضى في الاتحاد الأوروبي هي على رأس الأولويات".

ووفق "سكاي نيوز" اليوم، أضافت المتحدثة الألمانية: "يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه"؛ مشيرة إلى أنه لا اتصالات لبرلين حاليًا مع الروس في هذا الخصوص.

وتابعت: "الشرط المُسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية، إضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح؛ يجب أن يخضعا لآليات "صارمة" بعد درس المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

وكان بوتين قد أعلن أن روسيا طوّرت "أول" لقاح ضد كوفيد-19؛ في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن "مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييمًا لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:10 AM

ألمانيا تُشَكك في "فعالية وسلامة" اللقاح الروسي: لا معلومات معروفة

قالت: يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل تسويقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شككت وزارة الصحة الألمانية في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.

وأعلنت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة "آر إن دي" الألمانية: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"؛ مذكّرة بأن "سلامة المرضى في الاتحاد الأوروبي هي على رأس الأولويات".

ووفق "سكاي نيوز" اليوم، أضافت المتحدثة الألمانية: "يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه"؛ مشيرة إلى أنه لا اتصالات لبرلين حاليًا مع الروس في هذا الخصوص.

وتابعت: "الشرط المُسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية، إضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح؛ يجب أن يخضعا لآليات "صارمة" بعد درس المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

وكان بوتين قد أعلن أن روسيا طوّرت "أول" لقاح ضد كوفيد-19؛ في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن "مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييمًا لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية".

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