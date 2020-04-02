النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جرعة عقلة إصبع.. لقاح لـ"كورونا" يعطي نتائج جيدة عند تجريبه على الفئران

يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة للفيروس

ذكر علماء أمريكيون اليوم (الخميس)، أن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الإصبع، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد فيروس كورونا المستجد عند مستويات قد تمنع الإصابة.

وأوضح فريقٌ في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة أنه استطاع التحرك سريعًا نحو تطوير لقاح محتمل لكوفيد-19 بعد العمل على فيروسات كورونا أخرى، تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الفريق أنه لدى تجربته على الفئران استطاع النموذج الأولي للقاح الذي أطلق عليه "بيتكو فاك" أن يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة، لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.

وحذر الباحثون في بيتسبرج من أنه بسبب عدم متابعة الحيوانات لفترة طويلة بعد، فمن المبكر للغاية القول إذا كانت الاستجابة المناعية ضد كوفيد-19 ستكون فعّالة ولأي فترة، لكنهم أشاروا إلى أنه بالمقارنة مع اختبارات على الفئران للقاح التجريبي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإنه تم إنتاج مستوى كافٍ من الأجسام المضادة لإضعاف الفيروس لمدة عام على الأقل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جرعة عقلة إصبع.. لقاح لـ"كورونا" يعطي نتائج جيدة عند تجريبه على الفئران
سبق

ذكر علماء أمريكيون اليوم (الخميس)، أن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الإصبع، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد فيروس كورونا المستجد عند مستويات قد تمنع الإصابة.

وأوضح فريقٌ في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة أنه استطاع التحرك سريعًا نحو تطوير لقاح محتمل لكوفيد-19 بعد العمل على فيروسات كورونا أخرى، تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الفريق أنه لدى تجربته على الفئران استطاع النموذج الأولي للقاح الذي أطلق عليه "بيتكو فاك" أن يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة، لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.

وحذر الباحثون في بيتسبرج من أنه بسبب عدم متابعة الحيوانات لفترة طويلة بعد، فمن المبكر للغاية القول إذا كانت الاستجابة المناعية ضد كوفيد-19 ستكون فعّالة ولأي فترة، لكنهم أشاروا إلى أنه بالمقارنة مع اختبارات على الفئران للقاح التجريبي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإنه تم إنتاج مستوى كافٍ من الأجسام المضادة لإضعاف الفيروس لمدة عام على الأقل.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:37 PM

جرعة عقلة إصبع.. لقاح لـ"كورونا" يعطي نتائج جيدة عند تجريبه على الفئران

يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة للفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,680

ذكر علماء أمريكيون اليوم (الخميس)، أن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الإصبع، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد فيروس كورونا المستجد عند مستويات قد تمنع الإصابة.

وأوضح فريقٌ في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة أنه استطاع التحرك سريعًا نحو تطوير لقاح محتمل لكوفيد-19 بعد العمل على فيروسات كورونا أخرى، تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الفريق أنه لدى تجربته على الفئران استطاع النموذج الأولي للقاح الذي أطلق عليه "بيتكو فاك" أن يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة، لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.

وحذر الباحثون في بيتسبرج من أنه بسبب عدم متابعة الحيوانات لفترة طويلة بعد، فمن المبكر للغاية القول إذا كانت الاستجابة المناعية ضد كوفيد-19 ستكون فعّالة ولأي فترة، لكنهم أشاروا إلى أنه بالمقارنة مع اختبارات على الفئران للقاح التجريبي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإنه تم إنتاج مستوى كافٍ من الأجسام المضادة لإضعاف الفيروس لمدة عام على الأقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,461
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,844

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة