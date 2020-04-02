جرعة عقلة إصبع.. لقاح لـ"كورونا" يعطي نتائج جيدة عند تجريبه على الفئران

يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة للفيروس

ذكر علماء أمريكيون اليوم (الخميس)، أن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الإصبع، أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد فيروس كورونا المستجد عند مستويات قد تمنع الإصابة.

وأوضح فريقٌ في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة أنه استطاع التحرك سريعًا نحو تطوير لقاح محتمل لكوفيد-19 بعد العمل على فيروسات كورونا أخرى، تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الفريق أنه لدى تجربته على الفئران استطاع النموذج الأولي للقاح الذي أطلق عليه "بيتكو فاك" أن يُحدث اندفاع متصاعد للأجسام المضادة، لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.

وحذر الباحثون في بيتسبرج من أنه بسبب عدم متابعة الحيوانات لفترة طويلة بعد، فمن المبكر للغاية القول إذا كانت الاستجابة المناعية ضد كوفيد-19 ستكون فعّالة ولأي فترة، لكنهم أشاروا إلى أنه بالمقارنة مع اختبارات على الفئران للقاح التجريبي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإنه تم إنتاج مستوى كافٍ من الأجسام المضادة لإضعاف الفيروس لمدة عام على الأقل.