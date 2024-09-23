النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هوك: طهران تتحدث عن الدبلوماسية وتقوم بالإرهاب

قال إن حُكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، اليوم الاثنين: إن واشنطن ترفض "العقلية التي تتبعها إيران في المنطقة"، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أضاف هوك خلال مؤتمر صحفي بأن واشنطن تريد حوارًا مع إيران، يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب. معتبرًا الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية.

وأوضح أن حُكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد، وكل السلطات الأخرى كان ينظر إليها على أنها غير شرعية.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن إيران واصلت دعم المليشيات في العراق وسوريا واليمن، وأن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم.

وقال هوك إن الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان.. مذكرًا بدور الحرس في اليمن، وبأنه يزود حزب الله اللبناني بالمال والصواريخ.

إلى ذلك، جدّد المبعوث ما أعلنته الولايات المتحدة سابقًا من أن "الهجوم على منشأتَي شركة أرامكو في السعودية ارتكبته إيران. والأدلة الدامغة تظهر ذلك، لكن إيران تدعي أن الحوثيين هم الذين يتحملون المسؤولية".

وأوضح أن "الهجوم كان معقدًا، ويفوق قدرة الحوثيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هوك: طهران تتحدث عن الدبلوماسية وتقوم بالإرهاب
سبق

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، اليوم الاثنين: إن واشنطن ترفض "العقلية التي تتبعها إيران في المنطقة"، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أضاف هوك خلال مؤتمر صحفي بأن واشنطن تريد حوارًا مع إيران، يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب. معتبرًا الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية.

وأوضح أن حُكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد، وكل السلطات الأخرى كان ينظر إليها على أنها غير شرعية.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن إيران واصلت دعم المليشيات في العراق وسوريا واليمن، وأن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم.

وقال هوك إن الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان.. مذكرًا بدور الحرس في اليمن، وبأنه يزود حزب الله اللبناني بالمال والصواريخ.

إلى ذلك، جدّد المبعوث ما أعلنته الولايات المتحدة سابقًا من أن "الهجوم على منشأتَي شركة أرامكو في السعودية ارتكبته إيران. والأدلة الدامغة تظهر ذلك، لكن إيران تدعي أن الحوثيين هم الذين يتحملون المسؤولية".

وأوضح أن "الهجوم كان معقدًا، ويفوق قدرة الحوثيين".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:35 PM

هوك: طهران تتحدث عن الدبلوماسية وتقوم بالإرهاب

قال إن حُكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,004

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، اليوم الاثنين: إن واشنطن ترفض "العقلية التي تتبعها إيران في المنطقة"، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أضاف هوك خلال مؤتمر صحفي بأن واشنطن تريد حوارًا مع إيران، يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب. معتبرًا الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية.

وأوضح أن حُكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد، وكل السلطات الأخرى كان ينظر إليها على أنها غير شرعية.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن إيران واصلت دعم المليشيات في العراق وسوريا واليمن، وأن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم.

وقال هوك إن الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان.. مذكرًا بدور الحرس في اليمن، وبأنه يزود حزب الله اللبناني بالمال والصواريخ.

إلى ذلك، جدّد المبعوث ما أعلنته الولايات المتحدة سابقًا من أن "الهجوم على منشأتَي شركة أرامكو في السعودية ارتكبته إيران. والأدلة الدامغة تظهر ذلك، لكن إيران تدعي أن الحوثيين هم الذين يتحملون المسؤولية".

وأوضح أن "الهجوم كان معقدًا، ويفوق قدرة الحوثيين".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,904
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,061
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,039
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,617

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة