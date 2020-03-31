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طلاب جامعة أم القرى يدشنون مبادرة لرفع الوعي بالنظافة

بعنوان "الإتيكيت الصحي" لدعم جهود مكافحة كورونا

دشن طلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى، فرع الدراسات العليا، مبادرة بعنوان "الإتيكيت الصحي"، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في إطار دعم جهود التوعية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

وتهدف الحملة للتوعية الصحية من منطلق أن الوعي الصحي وممارسته يعد فناً من فنون الإتيكيت بمختلف صوره.

من جهته، قال رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور سالم عريجه، إنه من منطلق دور جامعة أم القرى وقسم الإعلام، تجاه المشاركة في مواجهة كورونا، أطلق القسم هذه الحملة لتكون دعماً للتوعية الصحية، وامتداداً ثقافياً ليستمر حتى بعد انتهاء هذه الجائحة، ويكتسب المجتمع وعياً ثقافياً في طريقة التعامل والنظافة الشخصية التي تسهم في الحد من انتشار الكثير من الأمراض.

وأضاف أن الحملة تأتي من طلاب قسم الإعلام فرع الدراسات العليا إيماناً منهم بدورهم التوعوي والأكاديمي في خدمة المجتمع في أثناء هذه الجائحة التي شملت مختلف أرجاء العالم.

وأكد أن القسم لا يتردد في الدعم المجتمعي وله مشاركات عديدة يفخر بها في هذا الجانب وسوف يستمر في ذلك العطاء.

وعن فكرة الحملة، قال أستاذ مادة المراسم والبروتوكول، الدكتور فيصل الشميري، إن الفكرة انبثقت من استشعار الجامعة وطلابها بدور أبطال الصحة وما يقومون به من مهام في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم.

وتابع: تهدف الحملة للمساهمة في الترويج للجهود العظيمة التي تقدمها المملكة، وتعمل باستمرار من خلالها لمحاصرة فيروس كرونا، والحد من انتشاره وعلاج المصابين به، عبر التوعية بالإتيكيت الصحي المتبع من الشعب السعودي والمقيمين في المملكة ليقوم كل فرد بدوره المنطلق من المسؤولية المجتمعية لتغيير السلوك العام في الحياة لتعزيز السلوك الصحي المناسب للمرحلة.

ولتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان، لتسخيرهما كل إمكانيات المملكة للقضاء على هذا الوباء، مما جعل للمملكة مكانة بارزة تتفوق بها على الكثير من الدول المتقدمة في المجال الصحي، وليس هذا بغريب فالمملكة تمثل دوراً رائداً وقدوة للعالمين العربي والإسلامي وفي المجتمع الدولي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طلاب جامعة أم القرى يدشنون مبادرة لرفع الوعي بالنظافة
سبق

دشن طلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى، فرع الدراسات العليا، مبادرة بعنوان "الإتيكيت الصحي"، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في إطار دعم جهود التوعية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

وتهدف الحملة للتوعية الصحية من منطلق أن الوعي الصحي وممارسته يعد فناً من فنون الإتيكيت بمختلف صوره.

من جهته، قال رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور سالم عريجه، إنه من منطلق دور جامعة أم القرى وقسم الإعلام، تجاه المشاركة في مواجهة كورونا، أطلق القسم هذه الحملة لتكون دعماً للتوعية الصحية، وامتداداً ثقافياً ليستمر حتى بعد انتهاء هذه الجائحة، ويكتسب المجتمع وعياً ثقافياً في طريقة التعامل والنظافة الشخصية التي تسهم في الحد من انتشار الكثير من الأمراض.

وأضاف أن الحملة تأتي من طلاب قسم الإعلام فرع الدراسات العليا إيماناً منهم بدورهم التوعوي والأكاديمي في خدمة المجتمع في أثناء هذه الجائحة التي شملت مختلف أرجاء العالم.

وأكد أن القسم لا يتردد في الدعم المجتمعي وله مشاركات عديدة يفخر بها في هذا الجانب وسوف يستمر في ذلك العطاء.

وعن فكرة الحملة، قال أستاذ مادة المراسم والبروتوكول، الدكتور فيصل الشميري، إن الفكرة انبثقت من استشعار الجامعة وطلابها بدور أبطال الصحة وما يقومون به من مهام في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم.

وتابع: تهدف الحملة للمساهمة في الترويج للجهود العظيمة التي تقدمها المملكة، وتعمل باستمرار من خلالها لمحاصرة فيروس كرونا، والحد من انتشاره وعلاج المصابين به، عبر التوعية بالإتيكيت الصحي المتبع من الشعب السعودي والمقيمين في المملكة ليقوم كل فرد بدوره المنطلق من المسؤولية المجتمعية لتغيير السلوك العام في الحياة لتعزيز السلوك الصحي المناسب للمرحلة.

ولتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان، لتسخيرهما كل إمكانيات المملكة للقضاء على هذا الوباء، مما جعل للمملكة مكانة بارزة تتفوق بها على الكثير من الدول المتقدمة في المجال الصحي، وليس هذا بغريب فالمملكة تمثل دوراً رائداً وقدوة للعالمين العربي والإسلامي وفي المجتمع الدولي.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:55 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:09 PM

طلاب جامعة أم القرى يدشنون مبادرة لرفع الوعي بالنظافة

بعنوان "الإتيكيت الصحي" لدعم جهود مكافحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن طلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى، فرع الدراسات العليا، مبادرة بعنوان "الإتيكيت الصحي"، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في إطار دعم جهود التوعية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

وتهدف الحملة للتوعية الصحية من منطلق أن الوعي الصحي وممارسته يعد فناً من فنون الإتيكيت بمختلف صوره.

من جهته، قال رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور سالم عريجه، إنه من منطلق دور جامعة أم القرى وقسم الإعلام، تجاه المشاركة في مواجهة كورونا، أطلق القسم هذه الحملة لتكون دعماً للتوعية الصحية، وامتداداً ثقافياً ليستمر حتى بعد انتهاء هذه الجائحة، ويكتسب المجتمع وعياً ثقافياً في طريقة التعامل والنظافة الشخصية التي تسهم في الحد من انتشار الكثير من الأمراض.

وأضاف أن الحملة تأتي من طلاب قسم الإعلام فرع الدراسات العليا إيماناً منهم بدورهم التوعوي والأكاديمي في خدمة المجتمع في أثناء هذه الجائحة التي شملت مختلف أرجاء العالم.

وأكد أن القسم لا يتردد في الدعم المجتمعي وله مشاركات عديدة يفخر بها في هذا الجانب وسوف يستمر في ذلك العطاء.

وعن فكرة الحملة، قال أستاذ مادة المراسم والبروتوكول، الدكتور فيصل الشميري، إن الفكرة انبثقت من استشعار الجامعة وطلابها بدور أبطال الصحة وما يقومون به من مهام في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم.

وتابع: تهدف الحملة للمساهمة في الترويج للجهود العظيمة التي تقدمها المملكة، وتعمل باستمرار من خلالها لمحاصرة فيروس كرونا، والحد من انتشاره وعلاج المصابين به، عبر التوعية بالإتيكيت الصحي المتبع من الشعب السعودي والمقيمين في المملكة ليقوم كل فرد بدوره المنطلق من المسؤولية المجتمعية لتغيير السلوك العام في الحياة لتعزيز السلوك الصحي المناسب للمرحلة.

ولتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان، لتسخيرهما كل إمكانيات المملكة للقضاء على هذا الوباء، مما جعل للمملكة مكانة بارزة تتفوق بها على الكثير من الدول المتقدمة في المجال الصحي، وليس هذا بغريب فالمملكة تمثل دوراً رائداً وقدوة للعالمين العربي والإسلامي وفي المجتمع الدولي.

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