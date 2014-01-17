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"إرادة الرياض" يدعو الآباء لضرورة تهيئة الأبناء قبل العودة للدراسة

"العنزي": الحرص على أخذ اللقاحات وتزويدهم بما يحفظ سلامتهم أمر هام

دعا مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، الآباء إلى ضرورة التهيئة الجيدة لعودة الأبناء للدراسة الحضورية، من خلال الحديث الإيجابي معهم عن المدارس والعودة إليها، وأهمية التركيز على تحقيق النجاح والتفوق، وأن يكون هذا الحديث الإيجابي من جانب جميع المحيطين بالطلاب؛ سواء الأهل في المنزل أو الأقارب.

وأوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ واستشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور جمال بن عبدالله العنزي، أن التهيئة الميدانية للطلاب، ذات أهمية كبيرة للعودة للمدارس، ويشمل ذلك تقليل ساعات السهر وساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتنظيم تناول الغذاء ونوعيته، والمساعدة بترتيب جدول يومي للأبناء قبل أيام من بدء الدراسة؛ حتى يكون ذلك النظام هو المتبع فيما بعد؛ بحيث يتضمن هذا النظام النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والحصول على قدر مناسب من النوم الذي ينعكس إيجابيًّا على صحة الطفل نفسيًّا وبدنيًّا.

وحث "العنزي" الآباء على الحرص على أخذ أطفالهم للقاحات كورونا المقررة طبيًّا لهم ولأعمارهم، وتزويدهم بما يحتاجونه للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا أثناء وجودهم في المدرسة مثل معقم اليدين وكمامة الوجه.

وحذّر الآباء من إظهار قلقهم وتوترهم، كون ذلك ينعكس بشكل سلبي على أبنائهم، مبينًا أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال يلاحظون شعور والديهم بالقلق وينتبهون للإشارات الخفية التي تتمثل في تعابير الوجه الخائفة والنغمات الحذرة في الصوت، كما أوصى الآباء بإجراء محادثة مفتوحة حول شعور أطفالهم عن العودة إلى المدرسة، مع ضرورة تذكيرهم بالإيجابيات بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة مثل رؤية أصدقائهم ومقابلة معلميهم.

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"إرادة الرياض" يدعو الآباء لضرورة تهيئة الأبناء قبل العودة للدراسة
سبق

دعا مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، الآباء إلى ضرورة التهيئة الجيدة لعودة الأبناء للدراسة الحضورية، من خلال الحديث الإيجابي معهم عن المدارس والعودة إليها، وأهمية التركيز على تحقيق النجاح والتفوق، وأن يكون هذا الحديث الإيجابي من جانب جميع المحيطين بالطلاب؛ سواء الأهل في المنزل أو الأقارب.

وأوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ واستشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور جمال بن عبدالله العنزي، أن التهيئة الميدانية للطلاب، ذات أهمية كبيرة للعودة للمدارس، ويشمل ذلك تقليل ساعات السهر وساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتنظيم تناول الغذاء ونوعيته، والمساعدة بترتيب جدول يومي للأبناء قبل أيام من بدء الدراسة؛ حتى يكون ذلك النظام هو المتبع فيما بعد؛ بحيث يتضمن هذا النظام النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والحصول على قدر مناسب من النوم الذي ينعكس إيجابيًّا على صحة الطفل نفسيًّا وبدنيًّا.

وحث "العنزي" الآباء على الحرص على أخذ أطفالهم للقاحات كورونا المقررة طبيًّا لهم ولأعمارهم، وتزويدهم بما يحتاجونه للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا أثناء وجودهم في المدرسة مثل معقم اليدين وكمامة الوجه.

وحذّر الآباء من إظهار قلقهم وتوترهم، كون ذلك ينعكس بشكل سلبي على أبنائهم، مبينًا أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال يلاحظون شعور والديهم بالقلق وينتبهون للإشارات الخفية التي تتمثل في تعابير الوجه الخائفة والنغمات الحذرة في الصوت، كما أوصى الآباء بإجراء محادثة مفتوحة حول شعور أطفالهم عن العودة إلى المدرسة، مع ضرورة تذكيرهم بالإيجابيات بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة مثل رؤية أصدقائهم ومقابلة معلميهم.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

"إرادة الرياض" يدعو الآباء لضرورة تهيئة الأبناء قبل العودة للدراسة

"العنزي": الحرص على أخذ اللقاحات وتزويدهم بما يحفظ سلامتهم أمر هام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، الآباء إلى ضرورة التهيئة الجيدة لعودة الأبناء للدراسة الحضورية، من خلال الحديث الإيجابي معهم عن المدارس والعودة إليها، وأهمية التركيز على تحقيق النجاح والتفوق، وأن يكون هذا الحديث الإيجابي من جانب جميع المحيطين بالطلاب؛ سواء الأهل في المنزل أو الأقارب.

وأوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ واستشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور جمال بن عبدالله العنزي، أن التهيئة الميدانية للطلاب، ذات أهمية كبيرة للعودة للمدارس، ويشمل ذلك تقليل ساعات السهر وساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتنظيم تناول الغذاء ونوعيته، والمساعدة بترتيب جدول يومي للأبناء قبل أيام من بدء الدراسة؛ حتى يكون ذلك النظام هو المتبع فيما بعد؛ بحيث يتضمن هذا النظام النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والحصول على قدر مناسب من النوم الذي ينعكس إيجابيًّا على صحة الطفل نفسيًّا وبدنيًّا.

وحث "العنزي" الآباء على الحرص على أخذ أطفالهم للقاحات كورونا المقررة طبيًّا لهم ولأعمارهم، وتزويدهم بما يحتاجونه للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا أثناء وجودهم في المدرسة مثل معقم اليدين وكمامة الوجه.

وحذّر الآباء من إظهار قلقهم وتوترهم، كون ذلك ينعكس بشكل سلبي على أبنائهم، مبينًا أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال يلاحظون شعور والديهم بالقلق وينتبهون للإشارات الخفية التي تتمثل في تعابير الوجه الخائفة والنغمات الحذرة في الصوت، كما أوصى الآباء بإجراء محادثة مفتوحة حول شعور أطفالهم عن العودة إلى المدرسة، مع ضرورة تذكيرهم بالإيجابيات بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة مثل رؤية أصدقائهم ومقابلة معلميهم.

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