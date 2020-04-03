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الشاب "يحيى عواجي" مفقود من غرب الرياض منذ 12 يومًا

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وأسرته تناشد البحث عنه

تَقَدمت أسرة شاب في العقد الثالث من العمر بالرياض، ببلاغ للشرطة بعد اختفائه من مقر سكن الأسرة بحي طويق غرب العاصمة قبل 12 يومًا، في ظروف غامضة.

وقالت أسرة الشاب المختفي "يحيى عواجي" إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الكلام بشكل جيد.

وذكرت الأسرة أنها بحثت عنه في كل الأماكن المتوقع وجوده فيها؛ بما فيها المستشفيات؛ ولكن دون جدوى.

وناشدت من يعثر عليه أو يشاهده، إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع ذويه من خلال الرقم 0557635313.

يحيى عواجي مفقود الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشاب "يحيى عواجي" مفقود من غرب الرياض منذ 12 يومًا
سبق

تَقَدمت أسرة شاب في العقد الثالث من العمر بالرياض، ببلاغ للشرطة بعد اختفائه من مقر سكن الأسرة بحي طويق غرب العاصمة قبل 12 يومًا، في ظروف غامضة.

وقالت أسرة الشاب المختفي "يحيى عواجي" إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الكلام بشكل جيد.

وذكرت الأسرة أنها بحثت عنه في كل الأماكن المتوقع وجوده فيها؛ بما فيها المستشفيات؛ ولكن دون جدوى.

وناشدت من يعثر عليه أو يشاهده، إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع ذويه من خلال الرقم 0557635313.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:34 PM

الشاب "يحيى عواجي" مفقود من غرب الرياض منذ 12 يومًا

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وأسرته تناشد البحث عنه

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قاسم الخبراني - الرياض
2
5,060

تَقَدمت أسرة شاب في العقد الثالث من العمر بالرياض، ببلاغ للشرطة بعد اختفائه من مقر سكن الأسرة بحي طويق غرب العاصمة قبل 12 يومًا، في ظروف غامضة.

وقالت أسرة الشاب المختفي "يحيى عواجي" إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الكلام بشكل جيد.

وذكرت الأسرة أنها بحثت عنه في كل الأماكن المتوقع وجوده فيها؛ بما فيها المستشفيات؛ ولكن دون جدوى.

وناشدت من يعثر عليه أو يشاهده، إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع ذويه من خلال الرقم 0557635313.

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