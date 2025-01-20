انطلاق منتدى المحاسبين السعودي الأول يناير الجاري

يبرز الدورَ الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة في تعزيز الاقتصاد

تنطلق فعاليات منتدى المحاسبين السعودي "ساف" بنسخته الأولى، تحت شعار "مهنة المحاسبة والمراجعة طموحات المستقبل"، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، برعاية من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين؛ وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المؤتمر إلى بيان الدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته وضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة.

ويشارك في المنتدى العديد من الهيئات المهنية والمعاهد الدولية وشركات ومكاتب المحاسبة والجامعات السعودية؛ حيث سيتخلل المنتدى جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا دوليًّا ومحليًّا، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي تخدم المهنة ومستقبلها، وإقامة العديد من الفعاليات في المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من 150 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.