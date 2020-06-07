"الأرصاد: فرصة هطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والشمالية والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وهذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.