النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

"مؤسسة النقد" تلغي ترخيص "شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده" للصرافة

بناءً على إقرار وموافقة جميع الشركاء على إلغائه

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرارها بتاريخ 28/ 7/ 1440هـ الموافق 4/ 4/ 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مؤسسة النقد" تلغي ترخيص "شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده" للصرافة
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرارها بتاريخ 28/ 7/ 1440هـ الموافق 4/ 4/ 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:43 PM

"مؤسسة النقد" تلغي ترخيص "شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده" للصرافة

بناءً على إقرار وموافقة جميع الشركاء على إلغائه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,063

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرارها بتاريخ 28/ 7/ 1440هـ الموافق 4/ 4/ 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,290
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,557
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,179

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة