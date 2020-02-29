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طب الأسرة والمجتمع بجازان تنفذ ركنًا للتوعية بالسرطان في مهرجان أبو عريش الترفيهي

سرطان الثدي الأكثر انتشارًا لدى النساء بالمملكة و"القولون والمستقيم" لدى الرجال

بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالقطاع الأوسط وفريق التمكين المجتمعي بمركز أبو عريش الجنوبي، نفذت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ركنًا توعويًا للكشف عن الأمراض المزمنة والتوعية عن السرطان، وذلك ضمن الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40x40)، من خلال فريق سفراء التعزيز الصحي بالجمعية وبمشاركة ٤٠ ممارسًا صحيًا على مدى أربعة أيام.

حيث تم الكشف وتقديم التوعية لعدد ٢٠٠ زائر وتم اكتشاف عددٍ من حالات السمنة وزيادة الوزن، بالإضافة إلى بعض حالات الضغط والسكر، حيث تم توجيههم، كما تم تقديم التوعية عن السرطان لكل الزوار خلال فترة التفعيل.

يُشار إلى أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية تنقسم من دون تحكم وقادرة على الانتشار إلى بقية أعضاء الجسم. ويوجد منه أكثر من 100 نوع.

ويعد سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا لدى النساء في المملكة، بينما سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر لدى الرجال، وبفضل الله فإنه يتوفر لكلا النوعين طرق حديثة ومتاحة للكشف المبكر.

‏‎ويأتي دور الحملة الخليجية لتوعية المجتمع بأهمية الفحص المبكر في زيادة معدل الشفاء والاهتمام بالفحص المبكر لبعض الأمراض المزمنة ومتابعة حالة الوزن وتجنب السمنة كأحد عوامل الخطورة، بالإضافة إلى تجنب عوامل الخطورة الأخرى كالتبغ والكحوليات والأغذية غير الصحية، ورفع مستوى الوعي لتعديل سلوكيات الحياة ونمط الغذاء لحياة أكثر صحة، حيث إن شعار الحملة (40*40) يعني أن 40 % من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، بينما 40 % يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

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طب الأسرة والمجتمع بجازان تنفذ ركنًا للتوعية بالسرطان في مهرجان أبو عريش الترفيهي
سبق

بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالقطاع الأوسط وفريق التمكين المجتمعي بمركز أبو عريش الجنوبي، نفذت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ركنًا توعويًا للكشف عن الأمراض المزمنة والتوعية عن السرطان، وذلك ضمن الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40x40)، من خلال فريق سفراء التعزيز الصحي بالجمعية وبمشاركة ٤٠ ممارسًا صحيًا على مدى أربعة أيام.

حيث تم الكشف وتقديم التوعية لعدد ٢٠٠ زائر وتم اكتشاف عددٍ من حالات السمنة وزيادة الوزن، بالإضافة إلى بعض حالات الضغط والسكر، حيث تم توجيههم، كما تم تقديم التوعية عن السرطان لكل الزوار خلال فترة التفعيل.

يُشار إلى أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية تنقسم من دون تحكم وقادرة على الانتشار إلى بقية أعضاء الجسم. ويوجد منه أكثر من 100 نوع.

ويعد سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا لدى النساء في المملكة، بينما سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر لدى الرجال، وبفضل الله فإنه يتوفر لكلا النوعين طرق حديثة ومتاحة للكشف المبكر.

‏‎ويأتي دور الحملة الخليجية لتوعية المجتمع بأهمية الفحص المبكر في زيادة معدل الشفاء والاهتمام بالفحص المبكر لبعض الأمراض المزمنة ومتابعة حالة الوزن وتجنب السمنة كأحد عوامل الخطورة، بالإضافة إلى تجنب عوامل الخطورة الأخرى كالتبغ والكحوليات والأغذية غير الصحية، ورفع مستوى الوعي لتعديل سلوكيات الحياة ونمط الغذاء لحياة أكثر صحة، حيث إن شعار الحملة (40*40) يعني أن 40 % من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، بينما 40 % يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:40 PM

طب الأسرة والمجتمع بجازان تنفذ ركنًا للتوعية بالسرطان في مهرجان أبو عريش الترفيهي

سرطان الثدي الأكثر انتشارًا لدى النساء بالمملكة و"القولون والمستقيم" لدى الرجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالقطاع الأوسط وفريق التمكين المجتمعي بمركز أبو عريش الجنوبي، نفذت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ركنًا توعويًا للكشف عن الأمراض المزمنة والتوعية عن السرطان، وذلك ضمن الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40x40)، من خلال فريق سفراء التعزيز الصحي بالجمعية وبمشاركة ٤٠ ممارسًا صحيًا على مدى أربعة أيام.

حيث تم الكشف وتقديم التوعية لعدد ٢٠٠ زائر وتم اكتشاف عددٍ من حالات السمنة وزيادة الوزن، بالإضافة إلى بعض حالات الضغط والسكر، حيث تم توجيههم، كما تم تقديم التوعية عن السرطان لكل الزوار خلال فترة التفعيل.

يُشار إلى أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية تنقسم من دون تحكم وقادرة على الانتشار إلى بقية أعضاء الجسم. ويوجد منه أكثر من 100 نوع.

ويعد سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا لدى النساء في المملكة، بينما سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر لدى الرجال، وبفضل الله فإنه يتوفر لكلا النوعين طرق حديثة ومتاحة للكشف المبكر.

‏‎ويأتي دور الحملة الخليجية لتوعية المجتمع بأهمية الفحص المبكر في زيادة معدل الشفاء والاهتمام بالفحص المبكر لبعض الأمراض المزمنة ومتابعة حالة الوزن وتجنب السمنة كأحد عوامل الخطورة، بالإضافة إلى تجنب عوامل الخطورة الأخرى كالتبغ والكحوليات والأغذية غير الصحية، ورفع مستوى الوعي لتعديل سلوكيات الحياة ونمط الغذاء لحياة أكثر صحة، حيث إن شعار الحملة (40*40) يعني أن 40 % من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، بينما 40 % يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

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