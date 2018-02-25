مركز الملك عبدالله العالمي لحوار الأديان.. المبادرة سعودية عززت صورة الإسلام الوسطي ودور المملكة الرافض للتطرف

دورته الثانية تنطلق غداً الاثنين.. حاز جائزة السلام 2018.. والعيسى يؤكد: عزز قيم الحوار.. والجبير: كافح الكراهية

سبق-فيينا: وسط اهتمام إعلامي دولي كبير، ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمقره في العاصمة النمساوية فيينا، يوميْ غدٍ الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 26- 27، اللقاء الدولي في دورته الثانية، بعنوان "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام في فيينا لتعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة".

ومنذ إطلاق مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا -قبل بضع سنوات- حقّق الكثير من الإنجازات، وأدى العديد من الأدوار المهمة التي تعزز صورة الإسلام المتسامح عالمياً، والتي بيّنت مكانة المملكة العربية السعودية الدولية الرفيعة كبلد محب للسلام وتنبذ الكراهية والتطرف وداعية للتسامح والتعايش بين الشعوب ومواجهة الكراهية والتعصب، وليس كما تحاول بعض وسائل الإعلام المعادية إظهارها بمظهر سلبي أمام العالم.

إن ما قامت به السعودية من خلال المركز وغيره من المنظمات الأخرى الفاعلة في دعوة القيادات الدينية والثقافية حول العالم، وجعلها تلتقي لتتحاور، وتحقق تلك الغايات النبيلة للبشرية التي أرادها الخالق منا؛ لا سيما مواجهة الكراهية والصراع الديني والثقافي، الذي كشف مع بالغ الأسف حقيقة بعض البشر لا حقيقة الأديان.

وأكد أن الإسلام الصحيح والوسطي هو الدين الحق المتسامح المتسامي المتصالح؛ جاء بالخير والمحبة لبني البشرية.

ونظيراً لهذا الدور المميز لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات؛ فقد منحت منظمة الأديان المتحدة الإفريقية، في شهر فبراير الحالي، المركز جائزةَ إفريقيا للسلام لعام 2018م، في تقدير عالمي؛ تثميناً لجهوده الكبيرة في دعم قيم الحوار وترسيخ التعايش واحترام التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة عبر إنشاء منصات حوار متعددة. ولدوره في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في إفريقيا وبقية أنحاء العالم، وجهوده المبذولة في إطلاق منصات حوارية وإدارة الاختلافات وتقريب المسافات وتفعيل أدوار الأفراد والمؤسسات الدينية جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات.

وعن الدور المهم الذي يقوم به المركز؛ قال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: إن غالب صراعات الدول سياسياً، وتصادم الشعوب ثقافياً، ويعود ذلك لتنافر فكري يفتقد أبسط متطلبات المنطق السليم، ومهارات التواصل الحكيم، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات سعى لتعزيز قيم الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات؛ مما يعكس تلك المهام الكبيرة التي يقوم بها ونجح فيها.

وأكد أن مثل هذه المؤسسات السعودية العالمية تُكسب المملكة مزيداً من التعارف والتعاون والاحترام والإثراء المتبادل، وتوضح موقفها الإنساني المتسامح دولياً.

أما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ فقد ثمّن الجهود المبذولة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتجربته الثرية عالمياً في ترسيخ قيم الحوار وتعزيز التعايش السلمي، وتعميق القواسم الإنسانية المشتركة، ومكافحة الكراهية والتطرف.

يُذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مبادرةٌ سعودية وأول منظمة حوار في العالم تسعى لمدّ جسور التواصل بين الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات، بدعم ورعاية مجلس أطراف المركز: المملكة العربية السعودية، وجمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان، ومجلس إدارته المكون من قيادات دينية متنوعة، ومجلس استشاري مكون من مائة قيادة دينية من جميع أنحاء العالم.