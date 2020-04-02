قبل ختام الدوري بجولة.. الاتحاد البلجيكي يعلن تتويج كلوب باللقب

بعد تفشي فيروس كورونا وإيقاف الأنشطة الرياضية

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رسمياً؛ إنهاء الدوري المحلي هذا الموسم، مع تنصيب فريق كلوب بروج، صاحب المركز الأول بطلاً بصفة نهائية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بتعليق النشاطات الرياضية حول العالم.

وجاء قرار الاتحاد البلجيكي بإنهاء بطولة الدوري، بسبب إيقاف المسابقات الكروية لأَجَل غير مسمى، مع سهولة تحديد بطل الدوري؛ حيث إن كلوب بروج يتصدّر بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، مع تبقّي مباراة واحدة في الجدول.

على صعيد متصل، قرّر الاتحاد حصول فريق جينت على المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، وتأهله إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا، مع صعود صاحب المركز الثالث شارلوروا، برصيد 54 نقطة، إلى منافسات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، رغم أن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وقرر اتحاد اللعبة في بلجيكا، تشكيل لجنة قانونية من أجل الموافقة على زيادة فرق الدوري من 16 إلى 18 بالموسم المقبل.